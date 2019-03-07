"Трепещите, бармалеи!": На борьбу с ИГ в Ираке Черногория выдвинула двух своих солдат

Черногория стала 29-м членом НАТО в 2017 году и время от времени принимает участие в различных миссиях альянса. К примеру, в конце декабря прошлого года в Латвию отправилось восемь черногорских военнослужащих.

В этом году решено было присоединиться и к миссии НАТО в Ираке.

"С удовольствием можем сказать, что выполняем все обязанности по участию в международных миссиях", - заявил президент Черногории Мило Джуканович после встречи, которая проходила в Брюсселе, с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам Джукановича, на утверждение парламента уже направлен проект решения об участии в миссии в Ираке, где НАТО обучает местную армию. Численность черногорского контингента ожидается внушительной - сразу два черногорских военнослужащих.

В ответ Столтенберг, поблагодарив президента Черногории, отметил важность такого шага. По словам главы альянса, обучение местных военных помогает устранить все угрозы, которые исходят от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).