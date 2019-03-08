Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отставить шуточки! «Армату» вооружили... унитазом
Автор дубля в ворота «Краснодара» номинирован на звание игрока недели в Лиге Евр...
Госдеп США обещает миллиарды долларов в обмен на госпереворот в Венесуэле
"Еще не разучилась думать на ход вперед": Армен Гаспарян одобрил отказ...
Главная / В мире

08 марта 2019, 06:54  •  161 • В мире
Журналист Юлия Витязева прокомментировала видео инновационной компании Украины, на которой её сотрудники тестировали своё изобретение: "Трепещи, Путин! Рыдайте, Искандеры!". По полу офиса ездила дистанционно управляемая тележка...
Журналист Юлия Витязева опубликовала в своем микроблоге видео, которое выложили сотрудники украинской инновационной компании, которая, по идеи, должна разрабатывать летающие беспилотники.
Но как видно на кадрах, пока ресурсов хватило на создание только роботизированной тележки, по типу тех, которые дети собирают на кружках по робототехнике.
Журналист пошутила нал такими успехами: "Трепещи, Путин! Рыдайте, Искандеры!".
Трепещи, Путин! Рыдайте, Искандеры! Украинская инновационная компания, разрабатывающая летающие дроны, представила ... роботизированную тележку!
СУГС! pic.twitter.com/ELq3hJwUyW
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 марта 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



161
Источник
Похожие новости
08 марта 2019, 06:54
Квир-теология и подпольная борьба латинксов: Fox News о безумии, которому учат вузы США
07 марта 2019, 14:39
Дело Скачко: За что на Украине преследуют оппозиционных журналистов
07 марта 2019, 11:24
"Только ХАМАС несет ответственность за все события": Израильтяне прокомментировали свой ракетный удар по соседям
Загрузка...
07 марта 2019, 14:39
Даже в Венесуэле не обращаются так с протестующими: Политолог рассказал о вопиющей жестокости полицейских Франции
07 марта 2019, 17:39
«Проявить принципиальность»: Москва и Дамаск призвали ООН содействовать расселению лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии
07 марта 2019, 21:09
92-летняя королева Елизавета II освоила "Инстаграм": "Я нашла письмо, написанное моему прапрадеду"
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
08 марта 2019, 01:54
Бесплатный хлеб и визовый режим с Россией: Что обещают своим избирателям кандидаты в ...
08 марта 2019, 00:24
Мормоны или шпионы? Кого на самом деле задержали на юге России
08 марта 2019, 00:09
«Либо российский газ, либо пустые обещания Запада»: в Сербии одобрили строительство в...
08 марта 2019, 01:54
Отставить шуточки! «Армату» вооружили... унитазом
08 марта 2019, 01:54
Спела на украинском, но никто не заметил: Киевская журналистка рассказала, как измени...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2019, 19:09
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
06 марта 2019, 09:09
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
03 марта 2019, 22:54
«Настоящий убийца»: в США удивлены автоматом спецназа РФ
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.