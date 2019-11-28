"Требуют то, что и так есть": В Рунете разнесли заявления четырёх стран о "свободе судоходства" в Азовском море

О претензиях глав четырёх МИД к России стало известно ранним утром 27 ноября. Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением. Текст этого документа опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации", - подчёркивается в документе.

В Twitter "Голос Мордора" иронизирует: "Самое беспроигрышное дело - требовать то, что и так есть". Другие пользователи Сети предполагают, что потом дипломаты объявят, как "Россия сдалась под давлением".

"Удивительно, что все эти страны не знают, что есть правила прохождения проливов. Как они осуществляют судоходство!" - недоумевает пользователь @jury804.

"А потом будет празднование того, что это именно их призывы, заставили Россию открыть судоходство!" - смеется @olginpapa.

"Осталось найти украинские корабли и топливо", - прокомментировал @veterok0703.

Напомним, в конце ноября 2018 года украинские моряки под руководством СБУ на трёх кораблях - двух катерах и одном буксире - пересекли границу России, вошли во временно закрытую акваторию и оставались в российских территориальных водах, не обращая внимания на предупреждения.

Затем корабли вместе с моряками были задержаны, по факту возбуждено уголовное дело. А Киев попытался представить произошедшее как незаконные действия российской стороны. В ноябре 2019 года корабли Украине вернули. Правда, вторая сторона заявила, что с судов исчезли унитазы. Видеодоказательства от ФСБ не помогли.