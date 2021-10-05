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"Требуется тщательная проверка": Омбудсмен нашёл нестыковку в истории с пытками в Саратове

05 октября 2021, 17:35  •  148 • Политика
Заключённые не жаловались на насилие в тюремной больнице в Саратове, информация о пытках требует тщательных проверок, заявил областной омбудсмен.
Информация о пытках заключённых в тюремной больнице Саратова требует тщательных проверок, так как никаких жалоб оттуда не поступало. Об этом заявил уполномоченный по правам человекам в Саратовской области.
Речь идёт о появившихся в интернете кадрах, на которых в отношении мужчины совершались противоправные действия. Автор публикации утверждает, что действие происходит в Областной туберкулёзной больнице №1 управления ФСИН России по Саратовской области, а пострадавший мужчина - заключённый.
История вызвала большой резонанс. В связи с этим директор ФСИН России Александр Калашников направил в Саратов группу сотрудников центрального аппарата и взял дело на особый контроль.
Заключённые не жаловались на насилие в тюремной больнице в Саратове, информация о пытках требует тщательных проверок,
- сказал областной омбудсмен в интервью РИА Новости.

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