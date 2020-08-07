"Требует мотороллер": Преступник ворвался в банк и захватил заложников во Франции

Вооружённый мужчина вошёл в отделение банка в Гавре примерно в 16:45 (17:45 по московскому времени). По одним данным, у него в заложниках семь клиентов и несколько сотрудников, по другим - всего пять человек.

Место происшествия в радиусе полукилометра оцеплено полицией. Злоумышленник выдвинул ряд требований.

"Освободить палестинских детей, несправедливо заключённых в тюрьму в Израиле, и предоставить палестинцам до 40 лет доступ к площади перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме", - пишет французский портал RTL.

По предварительным данным, у мужчины при себе не только пистолет, но и пояс, начинённый взрывчаткой. Его личность установлена, но имя не разглашается. Издание Le Figaro сообщает, что полиции этот человек хорошо известен. Его обвиняли в незаконном ношении оружия и похищении людей. Кроме того, мужчина психически нездоров: у него биполярное расстройство.

"Требует мотороллер, чтобы уехать", - сообщили СМИ.

Известно, что нескольких заложников преступник уже отпустил, а одному удалось бежать. В здании банка с террористом находятся минимум три человека.