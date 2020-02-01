"Требуем немедленного освобождения граждан России": The Washington Post опубликовал обращение к Триполи

От главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа потребовали освободить удерживаемых властями Триполи граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Соответствующее открытое письмо написал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, а американское издание The Washington Post опубликовало его.

В соответствии с пунктом 45 итогового документа Берлинской конференции мы требуем немедленного освобождения российских граждан, которые были незаконно задержаны, - говорится в письме.

В МИД ПНС отреагировали на письмо главы ФЗНЦ "отпиской". В ведомстве заявили, что Саррадж не вмешивается в работу судебных властей. Судьбу граждан России будут решать судебные органы, сказал глава МИД ПНС Мухаммед Сияла в беседе с "РИА Новости".

Напомним, что в Ливии в настоящий момент царит двоевластие. Столицу страны контролирует Правительство национального согласия, установленное при участии ЕС и ООН. При этом большая часть страны находится под контролем избранного народом парламента, на стороне которого выступает глава Ливийской национальной армии Хафтар.