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"Требуем немедленного освобождения граждан России": The Washington Post опубликовал обращение к Триполи

01 февраля 2020, 14:24  •  75 • Политика
ФЗНЦ призвал Сарраджа отпустить удерживаемых в Триполи граждан России. "В соответствии с пунктом 45 итогового документа Берлинской конференции мы требуем немедленного освобождения российских граждан", - гласит открытое письмо, опубликованное в The Washington Post. В МИД ПНС ответили "отпиской".
От главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа потребовали освободить удерживаемых властями Триполи граждан России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Соответствующее открытое письмо написал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, а американское издание The Washington Post опубликовало его.
В соответствии с пунктом 45 итогового документа Берлинской конференции мы требуем немедленного освобождения российских граждан, которые были незаконно задержаны, - говорится в письме.
В МИД ПНС отреагировали на письмо главы ФЗНЦ "отпиской". В ведомстве заявили, что Саррадж не вмешивается в работу судебных властей. Судьбу граждан России будут решать судебные органы, сказал глава МИД ПНС Мухаммед Сияла в беседе с "РИА Новости".
Напомним, что в Ливии в настоящий момент царит двоевластие. Столицу страны контролирует Правительство национального согласия, установленное при участии ЕС и ООН. При этом большая часть страны находится под контролем избранного народом парламента, на стороне которого выступает глава Ливийской национальной армии Хафтар.

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