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"Требования хабаровчан разумны": Дегтярёв высказался о суде над Фургалом

26 июля 2020, 19:05  •  93 • Политика
Врио главы Хабаровского края Михаил Дёгтярев высказался о суде над своим предшественником Сергеем Фургалом. Новый глава региона заявил, что требования хабаровчан разумны - над чиновником стоит провести открытый суд.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что требования хабаровчан об открытом суде над задержанным экс-главой региона Сергеем Фургалом разумны.
Дегтярёв подчеркнул, что как должностное лицо он не может комментировать эту ситуацию и давать ей какую-либо оценку, однако как человек считает, что нужно довериться суду.
"Суд должен быть открытым - я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать", - подчеркнул Дегтярёв.
Разумным он назвал и призыв жителей Хабаровска судить Фургала в столице края, а не в Москве.
"Требования хабаровчан разумны", - сказал врио губернатора, добавив, что решение о месте суда над Фургалом в любом случае будут принимать соответствующие инстанции, а не он.
Напомним, что Фургал был арестован по обвинению в организации убийств. После президент России Владимир Путин уволил его с должности губернатора с формулировкой "по утрате доверия".

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