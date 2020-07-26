"Требования хабаровчан разумны": Дегтярёв высказался о суде над Фургалом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что требования хабаровчан об открытом суде над задержанным экс-главой региона Сергеем Фургалом разумны.

Дегтярёв подчеркнул, что как должностное лицо он не может комментировать эту ситуацию и давать ей какую-либо оценку, однако как человек считает, что нужно довериться суду.

"Суд должен быть открытым - я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать", - подчеркнул Дегтярёв.

Разумным он назвал и призыв жителей Хабаровска судить Фургала в столице края, а не в Москве.

"Требования хабаровчан разумны", - сказал врио губернатора, добавив, что решение о месте суда над Фургалом в любом случае будут принимать соответствующие инстанции, а не он.

Напомним, что Фургал был арестован по обвинению в организации убийств. После президент России Владимир Путин уволил его с должности губернатора с формулировкой "по утрате доверия".