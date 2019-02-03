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"Требования денег от России — просто тренд": В Совфеде прокомментировали заявление Эстонии о компенсации за "оккупации"
03 февраля 2019, 15:39 • 123 • Политика
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление главы Минюста Эстонии Урмаса Рейнсалу, который вновь поднял вопрос о возмещении Россией ущерба за "советскую оккупацию". "Требования денег от России — просто тренд", - отметил он.
По слова Морозова, сколько есть так называемая новая Эстония, столько времени она пытается вести разговоры об оплате ущерба.
"Постоянно Россия что-то должна. Очень прискорбно, когда пытаются абсолютно конъюнктурные вопросы привязывать к нынешней современной истории и ещё за это требовать деньги", - отметил Морозов.
Он также добавил, что это своего рода тренд — то есть дань современным информационным войнам и русофобии. И посоветовал "не обращать на это внимания".
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