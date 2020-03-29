"Требование часа": Германия подсказала, с кого первым счищать "политическую шелуху"

"Гуманитарный вопрос"

В Германии подсказали, с кого первым начать счищать "политическую шелуху". Так метко выразился президент России Владимир Путин, призывая отказаться от санкций и торговых войн во время пандемии коронавируса. На саммите G20 по коронавирусу президент России предложил создать зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций на время пандемии COVID-19. "Это гуманитарный вопрос, нужно вычистить политическую шелуху", - подчеркнул он.

"Нужно ввести мораторий на ограничения по товарам и транзакциям из-за коронавируса, это гуманитарный вопрос, нужно вычистить политическую шелуху", - сказал Путин.

В бундестаге заявили, что попытки оказать давление через санкции во время пандемии коронавируса "принципиально неприемлемы". Однако США считают такой подход нормальным и применяют санкции при любом удобном случае, сказал глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Вместо того чтобы договариваться о взаимных компромиссах и таким образом вносить вклад в мирное мировое сообщество, США пытаются через свою политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в пользу экономики США", - цитирует политика РИА Новости.

В бундестаге напомнили, что санкционные "атаки" участились после того, как Дональд Трамп стал президентом. Теперь они затрагивают не только оппонентов, но и страны - партнеры США. Эрнст подчеркнул, что введение новых санкций во время пандемии коронавируса "безответственно и в конечном счёте уносит жизни". Например, в Иране и Сирии уже наблюдается нехватка лекарств и медицинских товаров из-за санкций. В Германии убеждены, что отказ от экономического давления - "требование часа".

Напомним, в США обсуждают возможность оказать давление на Саудовскую Аравию и ввести новые санкции против России. Это собираются сделать, чтобы стабилизировать цены на нефть, писало ранее издание Wall Street Journal.

За отмену санкций

Напомним, ранее представители восьми стран направили совместное обращение в ООН с требованием к некоторым государствам отказаться от ряда санкций, введённых в одностороннем порядке. Уточняется, что введённые ограничения препятствуют эффективному противостоянию распространения коронавирусной инфекции.

Россия, Иран, Сирия, Китай, Венесуэла, Никарагуа, Куба и КНДР отправили письмо генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришу. Оно появилось на странице в Twitter постоянного представительства РФ при ООН.

В тексте говорится, что политические противоречия между странами не должны стать причиной новых смертей людей по всему миру из-за COVID-19. "Настало время для глобальной солидарности", - указано в обращении.

А глава ООН 24 марта обратился к лидерам стран "большой двадцатки" с призывом снять санкции на фоне распространения коронавируса, поскольку они препятствуют доставке лекарств, продуктов питания и других необходимых товаров в тяжёлых эпидемиологических условиях.

В Германии за снятие санкций уже выступал политолог Александр Рар. Он заявил в интервью газете "Взгляд": достаточно одного европейского лидера, который мог бы выступить с предложением снять санкции. Это уже бы качественно повлияло на ситуацию. Рар подчеркнул, что эту роль стоило бы взять на себя Италии, которой Россия эффективно помогает бороться с распространением COVID-19. Хотя бы по элементарным моральным соображениям.