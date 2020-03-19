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"Травите вирус. Но не на работе": Лукашенко дал неожиданный рецепт борьбы с коронавирусом

19 марта 2020, 08:35  •  36 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал неожиданный рецепт, как бороться с коронавирусом. По мнению главы государства, вирус было бы неплохо "травить" с помощью водки. "Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт - "травить" этот вирус. Но не на работе", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал свои советы, как победить коронавирус. Во время встречи по кадровым вопросам он упомянул и о новом заболевании. В результате президент Белоруссии посоветовал чаще мыть руки, вовремя принимать пищу, посещать баню или сауну. Последняя рекомендация связана с тем, что вирус "погибает при 60 градусах".
"Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчёте на чистый спирт - "травить" этот вирус. Но не на работе", - цитирует Лукашенко "РИА Новости".
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Россию родной, но тут же запустил фейк, заявив, что РФ "полыхает от коронавируса". По его словам, коронавирус не самое страшное для Белоруссии. По мнению Лукашенко, в стране адекватно реагируют на угрозы.
"Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживём и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония", - цитирует его БелТА.

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