"Травить их ядом, как в Средние века": Историю с Навальным сочли уроком для Трампа

Американские читатели, комментируя статью The Washington Post о Навальном, недоумевают, почему Дональд Трамп не высказывается о ситуации с новым эпизодом отравления "Новичком". Несмотря на то, что США уже заявили, что глубоко обеспокоены выводами немецких властей и намерены работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных, комментаторов это не образумило.

В дискуссии они называют Трампа марионеткой Кремля и заявляют, что такие истории фактически учат президента США, как расправляться с оппозицией "русскими методами".

"Травить их ядом, как в Средние века", - цинично заявляет Pieter, называя президента Путина хозяином Трампа.

По мнению пользователя под ником Amustang, сам Трамп боится, как бы с ним самим того же не провернули. "У него куча долгов русским олигархам, а расплачиваться с ними мешает Палата представителей", - отмечает он.

Cynico предлагает поинтересоваться у американского лидера, что он думает об отравлении политической оппозиции.

"Я знаю, что он хотел бы их всех засудить (например, Хиллари или Коми), но приёмы Путина он пока никак не комментировал", - заявил он.

Andreas Noack язвительно замечает, что в историю с отравлением Навального вмешаются "русские тролли".

"Ну, сейчас снова набегут русские тролли и заявят, что это МИ-6 прикатила в Омск, чтобы отравить Навального ядовитым веществом, которое очень похоже на российское, только из британской лаборатории", - пишет он.

А вот у пользователя под ником 11b506 нет иллюзий по поводу американского истеблишмента.

"Ну и что? Россия играет в свои игры, а мы - в свои. (Вы же не думаете, что старина Джефф и десятки других, связанных с семьёй Клинтонов, в самом деле покончили жизнь самоубийством?)" - добавляет блогер.