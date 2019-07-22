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"Траур, приспущены шаровары": В Сети обсуждают 75-летие разгрома дивизии СС "Галичина" - "героев" современной Украины

22 июля 2019, 13:24  •  243 • Политика
В Сети обсуждают 75-ю годовщину разгрома под Бродами дивизии СС "Галичина", Преступники, осужденные Нюрнбергским трибуналом, стали "героями" для современной Украины". "Траур, приспущены шаровары", - комментируют пользователи Твиттера публикацию Армена Гаспаряна.
Стрелковая дивизия СС "Галичина" была создана для службы "на благо рейха" украинских националистов в марте 1943 года. Гитлеровское командование получило около 80 тысяч заявок от желающих, что породило слухи о перспективах создания корпуса СС "Карпаты" и дивизии "Львов".
Украинские предатели под руководством фашистов действовали против партизан во Франции, Польше, Югославии. Единственным значимым сражением в бесславном пути "Галичины" стал бой с соединениями 1-го Украинского фронта под Бродами. Котёл захлопнулся 18 июля 1944 года, а 22-го июля к немцам прорвались остатки разгромленной дивизии во главе с командующим Фрейтагом. Впоследствии выжившие националисты участвовали в карательных акциях против сил Сопротивления.
"После разгрома под Бродами они были деклассированы, и немцы использовали их исключительно для грязной работы карателей - подавления восстаний в Польше, Словакии, Югославии. Теперь этих вояк чтут во Львове как "хероев". Отметим же славный юбилей победы наших предков над злом!" - пишет в Твиттере политолог Владимир Корнилов.
А историк и публицист Армен Гаспарян напоминает, что сам командир, бригадефюрер СС Фриц Фрейтаг, называл своих украинских бойцов "грязными свиньями".
Выжившие эсэсовцы были осуждены Нюрнбергским трибуналом, однако, как отмечается в обсуждении в Сети, в современной Украине их превозносят как героев, а годовщина разгрома под Бродами отмечается как скорбное событие. "Траур, приспущены шаровары", - пишет один из подписчиков Гаспаряна.
Фото: инстаграм/Марат

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