"Траур, приспущены шаровары": В Сети обсуждают 75-летие разгрома дивизии СС "Галичина" - "героев" современной Украины

Стрелковая дивизия СС "Галичина" была создана для службы "на благо рейха" украинских националистов в марте 1943 года. Гитлеровское командование получило около 80 тысяч заявок от желающих, что породило слухи о перспективах создания корпуса СС "Карпаты" и дивизии "Львов".

Украинские предатели под руководством фашистов действовали против партизан во Франции, Польше, Югославии. Единственным значимым сражением в бесславном пути "Галичины" стал бой с соединениями 1-го Украинского фронта под Бродами. Котёл захлопнулся 18 июля 1944 года, а 22-го июля к немцам прорвались остатки разгромленной дивизии во главе с командующим Фрейтагом. Впоследствии выжившие националисты участвовали в карательных акциях против сил Сопротивления.

"После разгрома под Бродами они были деклассированы, и немцы использовали их исключительно для грязной работы карателей - подавления восстаний в Польше, Словакии, Югославии. Теперь этих вояк чтут во Львове как "хероев". Отметим же славный юбилей победы наших предков над злом!" - пишет в Твиттере политолог Владимир Корнилов.

А историк и публицист Армен Гаспарян напоминает, что сам командир, бригадефюрер СС Фриц Фрейтаг, называл своих украинских бойцов "грязными свиньями".

Выжившие эсэсовцы были осуждены Нюрнбергским трибуналом, однако, как отмечается в обсуждении в Сети, в современной Украине их превозносят как героев, а годовщина разгрома под Бродами отмечается как скорбное событие. "Траур, приспущены шаровары", - пишет один из подписчиков Гаспаряна.

Фото: инстаграм/Марат