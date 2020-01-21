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"Трата жизни вхолостую": Тина Канделаки дала неожиданную оценку "отречению" принца Гарри
21 января 2020, 08:24 • 49 • В мире
Телеведущая Тина Канделаки дала оценку поступка принца Гарри, который вместе с супругой Меган Маркл отрёкся от королевских привилегий. Канделаки считает, что настоящей причиной стало желание принца обрести простое человеческое счастье. Вместо "очереди на престол" Гарри "выбрал любовь", считает телеведущая.
Телеведущая Тина Канделаки высказалась об "отречении" принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Канделаки неожиданно заключила, что это был правильный поступок. А настоящей причиной такого решения телеведущая считает стремление к простому человеческому счастью.
"На этом фоне принц Гарри, выбравший любовь вместо роли пятого в очереди наследника на престол, заслуживает большого уважения. Это настоящий сын своей матери. Если у принцессы Дианы не получилось стать счастливой - просто счастливой женщиной, - то, возможно, это получится у Гарри, тоже выбравшего простую человеческую жизнь взамен жизни королевской", - написала Канделаки в своём Telegram-канале.
По словам телеведущей, пресса изначально стравливала Меган Маркл с Кейт - женой брата принца Гарри. В результате супруги поняли, что участие в этом соревновании - "трата жизни вхолостую".
Недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что снимают с себя королевские полномочия и будут стараться жить самостоятельно. Это решение стало не единственным неожиданным шагом. После этого Меган Маркл не стала разговаривать с королевой, проигнорировав семейный совет. Она должна была участвовать в переговорах по телефону. Однако в результате Меган Маркл и принц Гарри решили, что в этом "нет необходимости".
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