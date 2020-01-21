"Трата жизни вхолостую": Тина Канделаки дала неожиданную оценку "отречению" принца Гарри

Телеведущая Тина Канделаки высказалась об "отречении" принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Канделаки неожиданно заключила, что это был правильный поступок. А настоящей причиной такого решения телеведущая считает стремление к простому человеческому счастью.

"На этом фоне принц Гарри, выбравший любовь вместо роли пятого в очереди наследника на престол, заслуживает большого уважения. Это настоящий сын своей матери. Если у принцессы Дианы не получилось стать счастливой - просто счастливой женщиной, - то, возможно, это получится у Гарри, тоже выбравшего простую человеческую жизнь взамен жизни королевской", - написала Канделаки в своём Telegram-канале.

По словам телеведущей, пресса изначально стравливала Меган Маркл с Кейт - женой брата принца Гарри. В результате супруги поняли, что участие в этом соревновании - "трата жизни вхолостую".

Недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что снимают с себя королевские полномочия и будут стараться жить самостоятельно. Это решение стало не единственным неожиданным шагом. После этого Меган Маркл не стала разговаривать с королевой, проигнорировав семейный совет. Она должна была участвовать в переговорах по телефону. Однако в результате Меган Маркл и принц Гарри решили, что в этом "нет необходимости".