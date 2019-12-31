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"Транзит российского газа через Украину обеспечен": Миллер сообщил о подписании полного пакета документов
31 декабря 2019, 11:54 • 107 • Политика
После пятидневных сложных переговоров Москва и Киев подписали весь пакет документов, которые обеспечивают транзит российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года. "Транзит российского газа через Украину обеспечен", - сообщил глава "Газпрома".
Об этом Алексей Миллер сообщил в беседе с журналистами, отметив, что в Вене стороны смогли принять окончательные решения и прийти к договорённостям по сложным вопросам.
Все подписанные документы с 31 декабря 2019 года приобретают юридическую силу, обеспечивая тем самым транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года, подчеркнул глава "Газпрома".
Согласно подписанным документам, за первый год будет прокачано 65 миллиардов кубометров голубого топлива, а в последующие четыре года - по 40 миллиардов кубов.
Договор подписан. Киев рассчитывает на доход в $7 миллиардов
О подписании контракта на транзит российского газа через территорию Украины сообщил на своей странице в Facebook и украинский президент Владимир Зеленский, особо отметив тот доход, который надеется получить Киев за последующие пять лет.
По его словам, тот факт, что украинская ГТС теперь будет загружена в ближайшие годы, даёт гарантию "энергетической безопасности и благосостояния украинцев".
"Вопрос транзита газа в ЕС через Украину на ближайшее время закрыт"
Об этом в понедельник, 31 декабря, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. По его словам, Москве и Киеву при посредничестве Брюсселя удалось найти компромиссное решение, поэтому никаких проблем в ближайшие годы по этому вопросу возникнуть не должно, сообщает ТАСС.
Чижов заявил также, что поддерживает мнение зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который считает, что благодаря заключённому контракту "в выигрыше оказались все стороны".
Кроме того, добавил Владимир Чижов, соглашение, достигнутое Москвой и Киевом, позволило "перевернуть страницу со всеми юридическими претензиями к "Газпрому". И это является также очень серьёзным положительным результатом.
Разрешение на подписание контракта "Нафтогазу" дали украинские власти
Власти Украины дали разрешение компании "Нафтогаз" на подписание соглашения об урегулировании споров и договора о транспортировке газа в 2020 - 2024 годах. Об этом говорится в распоряжении правительства Украины от 30 декабря.
Документ стал результатом договорённостей, достигнутых между Москвой и Киевом 20 декабря. По условиям соглашения, украинская сторона снимает все претензии с "Газпрома" за исключением иска в Стокгольмском арбитраже, а "Газпром" продлевает контракт с "Нафтогазом" на транзит голубого топлива ещё на 5 лет.
Таким образом, получилось два документа. И власти Украины за один день до конца года позволили украинской газовой компании их подписать. Против подписания соглашения выступала оппозиция во главе с партией экс-президента Украины Петра Порошенко.
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