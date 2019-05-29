"Транснефть" ответила на критику Силуанова: Не собираемся просить о снижении размера дивидендов

Компания "Транснефть" не просила правительство России снизить дивиденды за 2018 год в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за инцидент с "Дружбой". Он также считает неправильным выплату компенсаций за невыполнение контрактных обязательств.

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно" - подчеркнул политик.

Непосредственно Демин напомнил Силуанову, что что компания не просила не собирается просить кабмин о снижении размера дивидендов.

"Это было подтверждено вчера на заседании совета директоров "Транснефти", - пояснил он

Напомним, компания "Транснефть" направила в управление ФСБ по Самарской области все материалы о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Как заявили в компании, ответственность несет частное предприятие, которое собирает нефть от малых производителей в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях.