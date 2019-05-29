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"Транснефть" ответила на критику Силуанова: Не собираемся просить о снижении размера дивидендов

29 мая 2019, 19:09  •  72 • Политика
Компания "Транснефть" ответила на критику со стороны главы Минфина России Антона Силуанова, указав на то, что она не собирается просить власти о снижении размера дивидендов в связи с инцидентом на трубопроводе "Дружба".
Компания "Транснефть" не просила правительство России снизить дивиденды за 2018 год в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что "Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за инцидент с "Дружбой". Он также считает неправильным выплату компенсаций за невыполнение контрактных обязательств.
"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно" - подчеркнул политик.
Непосредственно Демин напомнил Силуанову, что что компания не просила не собирается просить кабмин о снижении размера дивидендов.
"Это было подтверждено вчера на заседании совета директоров "Транснефти", - пояснил он
Напомним, компания "Транснефть" направила в управление ФСБ по Самарской области все материалы о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Как заявили в компании, ответственность несет частное предприятие, которое собирает нефть от малых производителей в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях.

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