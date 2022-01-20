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"Трансмутация как она есть": Навальный попал на обложку Time

20 января 2022, 01:35  •  121 • Политика
Алексей Навальный попал на обложку Time, для чего ему потребовалось приложить немало усилий. "Трансмутация как она есть", - саркастично отметил политолог Алексей Мартынов. Впрочем, высказался по поводу самого известного зэка России не только он.
В своём Telegram-канале Мартынов напомнил, что Time в своё время трижды размещал на обложке другого известного человека.
"О, времена! На обложке Тайма тов. Сталин трижды был, теперь вот это. Трансмутация как она есть", - написал политолог.
Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова тоже высказалась по поводу осуждённого блогера в Telegram Prosto.Sivkova. Она подметила, что в колонии этот человек стал графоманом. Он подробно описывает тяготы жизни в колонии в стиле Дарьи Донцовой, считает журналист.
По её мнению, некогда потенциальный лидер оппозиции теперь превратился в "мямличку". В его постах "сопли, слюни и неистовое нытьё".
Журнал Time опубликовал портрет Навального на обложке в честь годовщины ареста после возвращения в Россию из Германии, где тот проходил лечение и реабилитацию после "отравления". Публикацию готовили долго. Несколько месяцев редакция присылала в колонию вопросы и ждала, когда заключённый на них ответит.
При этом в одном из постов в Instagram, которые теперь публикуются от имени Навального в его аккаунте, подписчиков заверили, что у заключённого на переписку крайне мало времени: считаные минуты, и то не каждый день.

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