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"Траншеи по 10 гробов в ряд": Жертв коронавируса в Нью-Йорке предложили хоронить в парках

08 апреля 2020, 00:35  •  60 • В мире
Жертв коронавируса в Нью-Йорке предложили хоронить в парках. Данная мера будет реализована, если уровень смертности не уменьшится. Ожидается, что в городе уже вскоре могут начать рыть "траншеи по 10 гробов в ряд".
Член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин сообщил, что вскоре в городских парках «будут вырыты траншеи по 10 гробов в ряд» для захоронения умерших от коронавируса. Такой пост появился на странице чиновника в Twitter.
Затем он, однако, уточнил, что это лишь вероятная мера, к которой Нью-Йорку, возможно, придётся прибегнуть. Поэтому в настоящее время идёт подготовка.
Фото: скриншот Twitter/Mark D. Levine
Это исключительное решение будет реализовано лишь в том случае, если количество случаев со смертельным исходом от COVID-19 не уменьшится. Если же ситуация выправится, то парки города не будут делать местами массовых захоронений.
Напомним, в США, согласно последней информации, коронавирусной инфекцией заразились уже свыше 367 тыс. человек, около 11 тыс. скончались.
Ранее журналистка Юлия Витязева показала в Telegram фото из одной из нью-йоркских больниц. На снимке можно увидеть, что тела жертв COVID-19 уже начали массово складывать прямо в коридорах медучреждения.

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