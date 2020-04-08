"Траншеи по 10 гробов в ряд": Жертв коронавируса в Нью-Йорке предложили хоронить в парках

Член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин сообщил, что вскоре в городских парках «будут вырыты траншеи по 10 гробов в ряд» для захоронения умерших от коронавируса. Такой пост появился на странице чиновника в Twitter.

Затем он, однако, уточнил, что это лишь вероятная мера, к которой Нью-Йорку, возможно, придётся прибегнуть. Поэтому в настоящее время идёт подготовка.

Фото: скриншот Twitter/Mark D. Levine

Это исключительное решение будет реализовано лишь в том случае, если количество случаев со смертельным исходом от COVID-19 не уменьшится. Если же ситуация выправится, то парки города не будут делать местами массовых захоронений.

Напомним, в США, согласно последней информации, коронавирусной инфекцией заразились уже свыше 367 тыс. человек, около 11 тыс. скончались.

Ранее журналистка Юлия Витязева показала в Telegram фото из одной из нью-йоркских больниц. На снимке можно увидеть, что тела жертв COVID-19 уже начали массово складывать прямо в коридорах медучреждения.