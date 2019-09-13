Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США испытали робота-убийцу для размещения у границ с Россией - фото
Американский шпион в администрации Путина. Правда или провокация?
"Непонятно, на кого работали": Лукашенко раскопал "скелет в шкафу...
Нетаньяху приехал к Путину за поддержкой на выборах
Главная / В мире

"Трампу необходимо избавляться от "балласта": Американист – о том, почему был уволен Болтон

13 сентября 2019, 08:54  •  88 • В мире
После отставки Джона Болтона американский президент раскрыл причины, почему ему пришлось расстаться со своим советником по нацбезопасности. "Трампу было необходимо избавиться от балласта в преддверии президентской гонки-2020", - уверен Рафаэль Ордуханян.
Об этом американист заявил в беседе с Nation News, комментируя отставку Болтона. По мнению эксперта, советник вполне мог втянуть США в очень серьезный конфликт.
Сам Дональд Трамп, говоря об отставке Джона Болтона, упомянул ряд ошибок, допущенных советником. Кроме того, у него были проблемы в отношениях с другими членами администрации президента. Однако главной причиной увольнения стали противоречия между Болтоном и Трампом.
При этом речь шла не об Иране, как можно было бы подумать, а о Венесуэле. По словам Трампа, Болтон "вышел за рамки", не уточняя, о чем именно идет речь.
Рафаэль Ордуханян отметил, что стремление советника втянуть США в "настоящий конфликт доходило до паранойи". И если бы не усилия президента, а также генералов из Пентагона, остановить Болтона было бы непросто.
"Трамп видел, что стараниями Болтона можно было действительно нарваться на серьезные неприятности, на конфликт с Ираном, например, и он решил его убрать. И понятно, что в преддверии избирательной кампании такой "ястреб" ему не нужен", — говорит эксперт.
Американист напомнил, что советник был настоящим "человеком войны" и постепенно становился "балластом", от которого и пришлось избавляться Дональду Трампу.
В настоящее время, готовясь к президентским выборам 2020 года, Трамп старается зачистить вокруг себя все пространство, отметил эксперт. Он точно не хочет, чтобы к нему предъявлялись претензии. А Болтон, будучи "военным ястребом", все больше становился слабым звеном и человеком из прошлого.
"И вот это его реноме — "человек войны" — абсолютно диссонировало с образом Трампа — строителя и создателя. И Джон Болтон часто говорил: "Трамп не понимает и не осознает", он как бы указывал на слабый характер президента, на его некомпетентность. И Трамп просто избавляется от этого балласта, и для нас это позитивная новость", - заявил Рафаэль Ордуханян.
По его словам, теперь в окружении Трампа больше некому поддерживать воинственную риторику. В то же время американский генералитет понимает успехи России в военной сфере.
"Для нас это очень хороший шанс, когда нас оставят в покое, чтобы мы занялись внутренними вопросами", - заключил американист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
13 сентября 2019, 02:09
«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали обвинения в размещении ракет в Европе
13 сентября 2019, 05:39
"Даже Болтона уволил неспроста": Украинский "медиапророк" вычислил мировую "сеть Путина"
12 сентября 2019, 13:24
"Под колпаком" у налоговиков: В Раде предложили контролировать не только доходы украинцев
12 сентября 2019, 19:39
«Не смогли навязать свои правила игры»: Трамп на две недели отложил повышение пошлин на китайские товары
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
13 сентября 2019, 08:54
"Трампу необходимо избавляться от "балласта": Американист – о том, почему был уволен Болтон
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 сентября 2019, 02:24
«Не может быть какой-то слюнтяй во главе государства»
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пист...
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревест...
13 сентября 2019, 05:39
"Непонятно, на кого работали": Лукашенко раскопал "скелет в шкафу"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
08 сентября 2019, 08:24
Сенсация от Косова, лидерство Украины и первая победа Португалии: обзор матчей квалификации Евро-2020
09 сентября 2019, 16:54
«Отсутствие события преступления»: в Омске с матери, жаловавшейся на травлю сына в школе, сняли подозрения в экстремизме
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
11 сентября 2019, 01:39
Зеленский работает на Путина: МН17 привёл диванных экспертов на Западе к неожиданным выводам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.