"Трампу необходимо избавляться от "балласта": Американист – о том, почему был уволен Болтон

Об этом американист заявил в беседе с Nation News, комментируя отставку Болтона. По мнению эксперта, советник вполне мог втянуть США в очень серьезный конфликт.

Сам Дональд Трамп, говоря об отставке Джона Болтона, упомянул ряд ошибок, допущенных советником. Кроме того, у него были проблемы в отношениях с другими членами администрации президента. Однако главной причиной увольнения стали противоречия между Болтоном и Трампом.

При этом речь шла не об Иране, как можно было бы подумать, а о Венесуэле. По словам Трампа, Болтон "вышел за рамки", не уточняя, о чем именно идет речь.

Рафаэль Ордуханян отметил, что стремление советника втянуть США в "настоящий конфликт доходило до паранойи". И если бы не усилия президента, а также генералов из Пентагона, остановить Болтона было бы непросто.

"Трамп видел, что стараниями Болтона можно было действительно нарваться на серьезные неприятности, на конфликт с Ираном, например, и он решил его убрать. И понятно, что в преддверии избирательной кампании такой "ястреб" ему не нужен", — говорит эксперт.

Американист напомнил, что советник был настоящим "человеком войны" и постепенно становился "балластом", от которого и пришлось избавляться Дональду Трампу.

В настоящее время, готовясь к президентским выборам 2020 года, Трамп старается зачистить вокруг себя все пространство, отметил эксперт. Он точно не хочет, чтобы к нему предъявлялись претензии. А Болтон, будучи "военным ястребом", все больше становился слабым звеном и человеком из прошлого.

"И вот это его реноме — "человек войны" — абсолютно диссонировало с образом Трампа — строителя и создателя. И Джон Болтон часто говорил: "Трамп не понимает и не осознает", он как бы указывал на слабый характер президента, на его некомпетентность. И Трамп просто избавляется от этого балласта, и для нас это позитивная новость", - заявил Рафаэль Ордуханян.

По его словам, теперь в окружении Трампа больше некому поддерживать воинственную риторику. В то же время американский генералитет понимает успехи России в военной сфере.