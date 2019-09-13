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"Трампу необходимо избавляться от "балласта": Американист – о том, почему был уволен Болтон
13 сентября 2019, 08:54 • 88 • В мире
После отставки Джона Болтона американский президент раскрыл причины, почему ему пришлось расстаться со своим советником по нацбезопасности. "Трампу было необходимо избавиться от балласта в преддверии президентской гонки-2020", - уверен Рафаэль Ордуханян.
Об этом американист заявил в беседе с Nation News, комментируя отставку Болтона. По мнению эксперта, советник вполне мог втянуть США в очень серьезный конфликт.
Сам Дональд Трамп, говоря об отставке Джона Болтона, упомянул ряд ошибок, допущенных советником. Кроме того, у него были проблемы в отношениях с другими членами администрации президента. Однако главной причиной увольнения стали противоречия между Болтоном и Трампом.
При этом речь шла не об Иране, как можно было бы подумать, а о Венесуэле. По словам Трампа, Болтон "вышел за рамки", не уточняя, о чем именно идет речь.
Рафаэль Ордуханян отметил, что стремление советника втянуть США в "настоящий конфликт доходило до паранойи". И если бы не усилия президента, а также генералов из Пентагона, остановить Болтона было бы непросто.
Американист напомнил, что советник был настоящим "человеком войны" и постепенно становился "балластом", от которого и пришлось избавляться Дональду Трампу.
В настоящее время, готовясь к президентским выборам 2020 года, Трамп старается зачистить вокруг себя все пространство, отметил эксперт. Он точно не хочет, чтобы к нему предъявлялись претензии. А Болтон, будучи "военным ястребом", все больше становился слабым звеном и человеком из прошлого.
По его словам, теперь в окружении Трампа больше некому поддерживать воинственную риторику. В то же время американский генералитет понимает успехи России в военной сфере.
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