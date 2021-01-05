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"Трампу не отдали, а вот Байдену могут": Джулиану Ассанжу подсказали единственное безопасное место

05 января 2021, 17:45  •  66 • Политика
Президент Мексики готов предоставить политическое убежище Джулиану Ассанжу. Тина Канделаки предложила более надёжное укрытие. "Я бы не спешил радоваться решению суда по Ассанжу. Думаю, что это начало торга. Трампу не отдали, а вот Байдену могут", - добавил Соловьёв.
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предложили политическое убежище в Мексике после того, как британский суд отказал США в экстрадиции разоблачителя. Владимир Соловьёв и Тина Канделаки призвали политзаключённого не спешить собирать чемоданы.
С предложением о предоставлении убежища выступил лично президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он пообещал, что интернет-разоблачитель впервые за многие годы получит свободу.
Я бы не спешил радоваться решению суда по Ассанжу. Думаю, что это начало торга. Трампу не отдали, а вот Байдену могут. И решат ряд пиаровских и политических задач,
- прокомментировал новость российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Аналогичную мысль высказала его коллега Тина Канделаки. Она призвала основателя WikiLeaks последовать примеру другого известного на весь мир разоблачителя, Эдварда Сноудена.
Мне одной кажется, что единственный шанс на безопасную (от американских патриотов из АНБ) жизнь для Джулиана Ассанжа - это дом через забор от Эдварда Сноудена? Где он там живёт? В Малаховке?)
- написала она в своём Telegram-канале.
Напомним, при помощи сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж раскрыл многочисленные военные преступления США на Ближнем Востоке, подкрепив всё "слитыми" официальными документами, полученными от информаторов. За это США объявили интернет-разоблачителя врагом государства и завели соответствующее уголовное дело. В Европе на Ассанжа также завели дело, но уже по сфабрикованному обвинению в изнасиловании, чтобы иметь легальные основания задержать его и выдать США.
Из-за этого основателю WikiLeaks пришлось провести многие годы в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако после смены власти в Эквадоре проамериканский лидер велел выдать интернет-разоблачителя властям Британии. В 2019 году Ассанж был арестован. С тех пор решается судьба о его экстрадиции в США, где ему грозит смертная казнь.

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