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"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский

25 марта 2020, 05:35  •  126 • Политика
Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России. "Трампу не до того. И Макрону. А Меркель в домике. Она сама на карантине. Занята. Судя по всему - пьёт. Не приставайте к ней со своей Италией", - комментирует ситуацию политолог и экономист Евгений Сатановский.
Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России. Это Бергамо в регионе Ломбардия на севере страны, там не хватает аппаратуры и коек в больницах, рассказали в Министерстве обороны России. Помощь России прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он подчёркивает, что в кризис всегда проявляется, кто чего стоит. И на примере коронавируса видно, чего стоит европейская солидарность, роль НАТО и помощь США. Сатановский напоминает, что эту самую помощь американцы обещали европейцам годами и десятилетиями. Но вот грянул кризис, а никто, кроме России и Китая, на помощь не пришёл.
Трампу не до того. И Макрону. А Меркель в домике. Она сама на карантине. Занята. Судя по всему - пьёт. Не приставайте к ней со своей Италией, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Напомним, что Россия в течение суток перебросила военных медиков, а также необходимую технику и прочее для оказания помощи охваченной коронавирусом Италии. Российских специалистов решено было направить в один из самых сложных в плане эпидемиологической обстановки регионов Италии.
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