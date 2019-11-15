Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дайджест СМИ: Коломойский назвал стоимость заключения мира с Россией, Трамп дави...
Посольство РФ призвало власти Швеции прекратить восхвалять антироссийские санкци...
Нераспространение знаний: Госдеп планирует предотвратить утечку «секретных техно...
Варшавские аналитики: Россия не готова к ядерной войне
Главная / В мире

"Трампа продолжают преследовать": В Сети высмеяли непростые отношения президента с туалетной бумагой

15 ноября 2019, 10:54  •  75 • В мире
Пользователи интернета посмеялись над американским президентом Дональдом Трампом. В Сеть попала фотография Дональда Трампа. Пользователи заметили туалетную бумагу, которая прилипла к ботинку американского лидера. В такую ситуацию президент США попадает уже второй раз. "Дональда Трампа продолжают преследовать", - написали в тelegram-канале "Выпускайте Кракена".
Фотографию Дональда Трампа в щекотливом положении опубликовало издание "Daily Mail". На снимке президент США вышел из лимузина и направляется к самолёту после выступления в экономическом клубе Нью-Йорка. Дотошные журналисты увидели туалетную бумагу, приклеившуюся к ботинку американского лидера.
Интересно, что такое уже случалось с Дональдом Трампом год назад. Тогда туалетную бумагу на ноге президента разглядели, когда он поднимался по трапу самолёта.
"Дональда Трампа продолжают преследовать. Нет, не его противники (хотя они тоже), а туалетная бумага! После выступления в экономическом клубе в Нью-Йорке к ботинку президента США снова приклеилось гигиеническое средство", - отметил тelegram-канал "Выпускайте Кракена".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
14 ноября 2019, 18:39
"Это было мошенничество": Трамп не стал смотреть трансляцию собственного импичмента по телевизору
14 ноября 2019, 18:39
"В случае войны с Россией это обернётся провалом": NI нащупал "слабое место" американских военных
15 ноября 2019, 00:54
До новых выборов: Россия признала Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии
15 ноября 2019, 10:54
Дайджест СМИ: Коломойский назвал стоимость заключения мира с Россией, Трамп давит на Эрдогана по С-400
14 ноября 2019, 15:24
Римский папа согрешил: От Франциска требуют покаяния за поклонение Пачамаме
14 ноября 2019, 15:24
"Землю сдал, на мнение народа наплевал": Спорный закон о земле на Украине принят
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2019, 01:09
"Это же какой-то абсурд": Захарова отказалась обсуждать новый вброс междуна...
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен ...
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской ба...
15 ноября 2019, 01:09
"Я двумя руками челюсть держал": Соловьёв рассказал, как из-за Украины чуть...
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
10 ноября 2019, 07:09
Закон убийц
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
08 ноября 2019, 22:39
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по срыву развода войск в Донбассе
09 ноября 2019, 23:12
Будущее, которого не ждали. Место РФ в дивном новом мире. Михаил Делягин
11 ноября 2019, 09:09
Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист
09 ноября 2019, 11:39
Куда исчезла жена Зеленского? Первая леди Украины перестала появляться на публике после скандала в Японии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.