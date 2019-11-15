"Трампа продолжают преследовать": В Сети высмеяли непростые отношения президента с туалетной бумагой

Фотографию Дональда Трампа в щекотливом положении опубликовало издание "Daily Mail". На снимке президент США вышел из лимузина и направляется к самолёту после выступления в экономическом клубе Нью-Йорка. Дотошные журналисты увидели туалетную бумагу, приклеившуюся к ботинку американского лидера.

Интересно, что такое уже случалось с Дональдом Трампом год назад. Тогда туалетную бумагу на ноге президента разглядели, когда он поднимался по трапу самолёта.

"Дональда Трампа продолжают преследовать. Нет, не его противники (хотя они тоже), а туалетная бумага! После выступления в экономическом клубе в Нью-Йорке к ботинку президента США снова приклеилось гигиеническое средство", - отметил тelegram-канал "Выпускайте Кракена".