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"Трампа продолжают преследовать": В Сети высмеяли непростые отношения президента с туалетной бумагой
15 ноября 2019, 10:54 • 75 • В мире
Пользователи интернета посмеялись над американским президентом Дональдом Трампом. В Сеть попала фотография Дональда Трампа. Пользователи заметили туалетную бумагу, которая прилипла к ботинку американского лидера. В такую ситуацию президент США попадает уже второй раз. "Дональда Трампа продолжают преследовать", - написали в тelegram-канале "Выпускайте Кракена".
Фотографию Дональда Трампа в щекотливом положении опубликовало издание "Daily Mail". На снимке президент США вышел из лимузина и направляется к самолёту после выступления в экономическом клубе Нью-Йорка. Дотошные журналисты увидели туалетную бумагу, приклеившуюся к ботинку американского лидера.
Интересно, что такое уже случалось с Дональдом Трампом год назад. Тогда туалетную бумагу на ноге президента разглядели, когда он поднимался по трапу самолёта.
"Дональда Трампа продолжают преследовать. Нет, не его противники (хотя они тоже), а туалетная бумага! После выступления в экономическом клубе в Нью-Йорке к ботинку президента США снова приклеилось гигиеническое средство", - отметил тelegram-канал "Выпускайте Кракена".
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