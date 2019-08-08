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"Трампа было легко купить": На Аляске по-своему перевели "сердечный привет русского флота"
08 августа 2019, 08:24 • 110 • В мире
Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook. "Сердечный привет русского флота", - говорится в записке. Однако в комментариях некоторые пользователи решили пошутить и предложили "альтернативный" вариант перевода: "Трампа было легко купить".
Необычную находку обнаружил житель Аляски. Зеленая бутылка, в которой пожелтевший от времени листок с "сердечным приветом русского флота", привлекла всеобщее внимание – американец уже сфотографировал его и опубликовал на Facebook. И попросил перевести ему послание.
Письмо датировано 20 июня 1969 года. Неизвестный автор, видимо, служил в Дальневосточном пароходстве. В своем послании он желает тому, кто найдет бутылку – долгих лет жизни и счастливого плавания.
"Невероятно!", - пишут в комментариях подписчики.
"Это реально очень мило", - отмечают они.
"Интересно, экипаж еще жив?", - вопрошают пользователи.
Впрочем, некоторые пользователи не отказали себе в удовольствии пошутить
"Для тех, кто живет на Аляске и читает это... Я сожалею о вашем правительстве, мы пытаемся помочь вам. Дональда Трампа было легко купить. Баскетбольный сезон близок, я желаю вам всего наилучшего. Вы эскимосы отличные игроки в мяч. С любовью, Россия.", - смеется Клайд Джексон.
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