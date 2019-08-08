"Трампа было легко купить": На Аляске по-своему перевели "сердечный привет русского флота"

Необычную находку обнаружил житель Аляски. Зеленая бутылка, в которой пожелтевший от времени листок с "сердечным приветом русского флота", привлекла всеобщее внимание – американец уже сфотографировал его и опубликовал на Facebook. И попросил перевести ему послание.

Письмо датировано 20 июня 1969 года. Неизвестный автор, видимо, служил в Дальневосточном пароходстве. В своем послании он желает тому, кто найдет бутылку – долгих лет жизни и счастливого плавания.

"Невероятно!", - пишут в комментариях подписчики.

"Это реально очень мило", - отмечают они.

"Интересно, экипаж еще жив?", - вопрошают пользователи.

Впрочем, некоторые пользователи не отказали себе в удовольствии пошутить

"Для тех, кто живет на Аляске и читает это... Я сожалею о вашем правительстве, мы пытаемся помочь вам. Дональда Трампа было легко купить. Баскетбольный сезон близок, я желаю вам всего наилучшего. Вы эскимосы отличные игроки в мяч. С любовью, Россия.", - смеется Клайд Джексон.