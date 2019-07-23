Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Еще нам должны будут": В Госсовете Крыма отреагировали на попытки Укр...
Сенаторы предложили запретить в России электронные почты без подтверждения лично...
Борис Джонсон возглавил правительство Великобритании
Никаких амнистий: Зеленский не даст амнистию Донбассу
Главная / В мире

"Трамп выполнил каждый пункт списка желаний Путина": Западные пользователи по-своему увидели "стычку" истребителей над Японским морем

23 июля 2019, 18:39  •  119 • В мире
Инцидент с российским истребителем, который Южная Корея обвинила в нарушении ее воздушного пространства, вызвал бурную реакцию в Twitter. В том числе у западных пользователей, которые обвинили во всем... Трампа. Микроблоги пестрят комментариями о том, что американский президент в первую очередь заботится об интересах России, а не США.
Во вторник Южная Корея открыла предупреждающий огонь по бомбардировщику российских ВВС, обвинив пилотов в нарушении воздушного пространства. Теперь Сеул собирается вызвать "на ковер" послов РФ и Китая.
Так, по версии южнокорейских СМИ, сначала три военных самолета РФ вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи, после два развернулись, а третий полетел дальше. Это произошло над островами Лианкур (суверенитет над ними оспаривается Японией и Южной Кореей. - Прим. ред.).
"Черт возьми! Это результат того, что Трамп вывел большую часть нашей военной поддержки (если не всю) из Южной Кореи и прекратил военные учения. Кроме того, это доказательств того, что Трамп выполнил каждый пункт списка желаний Путина. Приоритет Трампа - сначала Россия, а не Америка", - написала @brittany_artus.
"Приготовьтесь к твиту от президента Трампа, критикующего южнокорейцев", - предупредил @MWBond1.
В Великобритании тоже не остались равнодушными - пользователи переживают, что раз настали времена, когда "Россия и Китай наполнили красной угрозой небеса Южной Кореи", то им вряд ли нужен в премьер-министрах такой человек, как Борис Джонсон, отмечает @_Jackalope_.
"Южная Корея должна быть очень осторожной в отношениях с Россией. Заявления о том, что по российскому самолету были произведены выстрелы, могут быть очень опасны для Южной Кореи. Без США Сеулу будет трудно защитить себя, поэтому Южной Корее надо хорошенько подумать об этом", - пишет @mariozdravo.
В Японии пользователи сочли, что Южная Корея сходит с ума...
"Как они смеют утверждать, что наш остров Такесима - их территория? И они допустили ошибку, предупредив Россию. Я думаю, что президент Южной Кореи сходит с ума от всего этого..." - написал @IzawaRoton.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
23 июля 2019, 12:09
Москва оказалась доступнее для туристов, чем Монако, столицы Израиля и Маврикия
22 июля 2019, 23:09
"Разумный" ответ на "вызов" России: Грузинский министр прикрылся учениями НАТО
23 июля 2019, 15:09
«Иран выставляют страной, враждебной ко всем»: США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
22 июля 2019, 23:09
Ответный ход: Иран собирается казнить шпионов ЦРУ
23 июля 2019, 02:09
«Услуга господину Трампу»: почему преемницу Меркель критикуют за планы увеличения военных расходов
23 июля 2019, 15:09
«Предупредительного огня не было»: в МО РФ опровергли сообщения о нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2019, 12:09
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ
23 июля 2019, 11:54
«Ребёнок ещё не знает»: как заключённая в мордовской колонии провожает трёхлетнюю доч...
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угроз...
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугал...
23 июля 2019, 08:54
"Им не нужен мир, они хотят убивать": Жириновский предсказал Украине "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
18 июля 2019, 14:54
В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.