"Трамп выполнил каждый пункт списка желаний Путина": Западные пользователи по-своему увидели "стычку" истребителей над Японским морем

Во вторник Южная Корея открыла предупреждающий огонь по бомбардировщику российских ВВС, обвинив пилотов в нарушении воздушного пространства. Теперь Сеул собирается вызвать "на ковер" послов РФ и Китая.

Так, по версии южнокорейских СМИ, сначала три военных самолета РФ вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи, после два развернулись, а третий полетел дальше. Это произошло над островами Лианкур (суверенитет над ними оспаривается Японией и Южной Кореей. - Прим. ред.).

"Черт возьми! Это результат того, что Трамп вывел большую часть нашей военной поддержки (если не всю) из Южной Кореи и прекратил военные учения. Кроме того, это доказательств того, что Трамп выполнил каждый пункт списка желаний Путина. Приоритет Трампа - сначала Россия, а не Америка", - написала @brittany_artus.

"Приготовьтесь к твиту от президента Трампа, критикующего южнокорейцев", - предупредил @MWBond1.

В Великобритании тоже не остались равнодушными - пользователи переживают, что раз настали времена, когда "Россия и Китай наполнили красной угрозой небеса Южной Кореи", то им вряд ли нужен в премьер-министрах такой человек, как Борис Джонсон, отмечает @_Jackalope_.

"Южная Корея должна быть очень осторожной в отношениях с Россией. Заявления о том, что по российскому самолету были произведены выстрелы, могут быть очень опасны для Южной Кореи. Без США Сеулу будет трудно защитить себя, поэтому Южной Корее надо хорошенько подумать об этом", - пишет @mariozdravo.

В Японии пользователи сочли, что Южная Корея сходит с ума...

"Как они смеют утверждать, что наш остров Такесима - их территория? И они допустили ошибку, предупредив Россию. Я думаю, что президент Южной Кореи сходит с ума от всего этого..." - написал @IzawaRoton.