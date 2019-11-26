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"Трамп втирает американцам фуфло": Пошлины против Китая ударили по США - ФРС

26 ноября 2019, 23:09  •  82 • Политика
Введённые Трампом торговые пошлины против Китая практически не затронули китайские компании, но ударили по американским фирмам и потребителям, гласит вывод отделения ФРС в Нью-Йорке. "MAGA - это фуфло, которое втирают американским лохам", - комментируют в соцсетях.
Торговые пошлины США против Китая, введённые президентом Дональдом Трампом, почти не оказали эффекта на китайские компании. Об этом говорится в исследовании отделения Федеральной резервной системы (ФРС) США в Нью-Йорке.
Отмечается, что все затраты, связанные с пошлинами, легли на американские компании, а также на конечных потребителей в США. Дело в том, что китайские компании решили проблему пошлин за счёт сокращения расходов. В результате чего воздействие заградительных тарифов оказалось практически ничтожным. В то же время американские фирмы не могут себе этого позволить, поэтому бремя пошлин ударило по ним в полную силу. Компенсировать нанесённые убытки пришлось за счёт потребителей через повышение цен.
"Исследование отделения ФРС в Нью-Йорке показало, что пошлины, введённые Трампом к Китаю, практически не затронули китайские компании, а легли на плечи фирм США и конечного потребителя. MAGA (сокращение от "Сделаем Америку снова великой") - это фуфло, которое втирают американским лохам", - комментирует в Twitter "Уругвайская разведка".
Напомним, что Трамп объявил торговую войну Китаю в начале 2018 года, установив заградительные пошлины на товары из Поднебесной. В ответ Пекин ввёл собственные пошлины на американские товары. Эта война продолжается до сих пор, а число заградительных пошлин на товары с обеих сторон продолжает увеличиваться.
Фото: скриншот Twitter/@Urgv_razvedka

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