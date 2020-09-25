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"Трамп уже проиграл войну с Блумбергом": Бутина о "демократическом феодализме" в США
25 сентября 2020, 01:30 • 64 • Политика
Трамп обвинил Блумберга в подкупе избирателей во Флориде. Бизнесмен оплатил долги экс-заключённых, чтобы их допустили до выборов. "Войну с Блумбергом Трамп уже проиграл: формально бизнесмен ничего не нарушил", - комментирует Мария Бутина бардак в законодательстве между штатами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американский миллиардер Майкл Блумберг совершил преступление, уплатив штрафы уголовных преступников в штате Флорида, чтобы дать им возможность проголосовать на выборах. Сумма выплаты составила 16 миллиардов долларов.
Она объяснила, что в каждом из американских штатов существуют собственные правила по поводу голосования бывших заключённых. Некоторые штаты запрещают им голосовать пожизненно, в других право голосовать отбирают только за особо тяжкие преступления, а в паре штатов можно голосовать, даже сидя за решёткой.
Бутина напомнила, что в 2016 году губернатор штата Вирджиния уже проворачивал трюк с заключёнными. Накануне выборов он просто вернул экс-заключённым штата право голосовать. Правда, ему это особенно не помогло.
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