Президент США Дональд Трамп заявил, что американский миллиардер Майкл Блумберг совершил преступление, уплатив штрафы уголовных преступников в штате Флорида, чтобы дать им возможность проголосовать на выборах. Сумма выплаты составила 16 миллиардов долларов.

"Войну с Блумбергом Трамп уже проиграл: формально бизнесмен ничего не нарушил, оплатив долги экс-заключённых Флориды, чтобы их допустили к президентским выборам", - комментирует ситуацию Мария Бутина, которая два года назад подверглась преследованию в США.

Она объяснила, что в каждом из американских штатов существуют собственные правила по поводу голосования бывших заключённых. Некоторые штаты запрещают им голосовать пожизненно, в других право голосовать отбирают только за особо тяжкие преступления, а в паре штатов можно голосовать, даже сидя за решёткой.

Бутина напомнила, что в 2016 году губернатор штата Вирджиния уже проворачивал трюк с заключёнными. Накануне выборов он просто вернул экс-заключённым штата право голосовать. Правда, ему это особенно не помогло.