"Трамп уже начал предвыборную кампанию": Эксперт оценил ужесточение миграционной политики в США

Об этом эксперт-международник заявил в беседе с Nation News, комментируя решение, принятое Верховным судом Соединенных штатов в ответ на заявление, поданное администрацией Белого дома.

В постановлении ВС США, за принятие которого проголосовало семь судей, а двое высказались против, говорится: "Заявление одобрено судом". В своем аккаунте в Twitter Трамп написал, что решение суда ограничить предоставление убежища – "большая победа".

Скриншот: Twitter/@realDonaldTrump

Согласно официальной статистики, на территории США в настоящее время находится больше 13 миллионов нелегальных мигрантов. Однако по неофициальным данным их значительно больше – почти 40 миллионов человек. Большая часть из них попали в Соединенные Штаты через южную границу с Мексикой.

Сейчас в стране, по официальным оценкам, более 13 миллионов нелегальных мигрантов, по неофициальным — около 40 миллионов. Большинство из них попали в США через южную границу с Мексикой.

По мнению Алексея Мартынова, так или иначе, ужесточение таких процедур постепенно становится общемировой тенденцией. Сам же Дональд Трамп ограничение миграции сделал одним из своих предвыборных лозунгов. Речь шла как о приезжих их Мексики, так и из других стран.

"Помните этот марш знаменитый мигрантов? Он уже отменял определенные положения о льготной миграции, потом отменяли его указ, потому что он чему-то противоречил. Сейчас, видимо, эта история подходит к логической точке. По сути, Трамп уже начинает свою предвыборную программу. Поэтому неудивительно, что это происходит".

Напомним, еще в середине июня текущего года американский президент заявил о том, что власти планируют депортировать не менее миллиона мигрантов, которые попали на территорию Америки незаконно. "Они будут высланы так же быстро, как и пришли сюда", - заявил тогда Трамп.

Позднее стало известно, что Белый дом "уже всерьез" рассматривает вопрос отмены права получения гражданства по факту рождения на территории США, или, как его ещё называют, "право почвы", существующее с 1868 года.