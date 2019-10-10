"Трамп управляет США, Путин управляет Трампом": Американские креаклы пишут свою "теорию заговора"

Сообщения американского президента в его микроблоге в Twitter собирают сотни комментариев. Одни пользователи пишут, что "теперь на Ближнем Востоке некому защищать интересы США", другие спрашивают "а какие там у США должны быть интересы?", третьи сетуют, что теперь "бедные курды остались без американской поддержки".

Находятся среди них и "креаклы", которые сходу начинают строчить "теории заговора".

"У Путина Трамп как марионетка на веревочке. Выход США из Сирии приносит пользу только России, Асаду, Эрдогану и Ирану. Это был подарок Трампа на день рождения Путина? Это расплата Трампа за помощь Путина в 2016 году. А Путин знает, что Трамп уходит, и хочет посеять хаос", - пишет пользователь @UninstallTrump.

"Путин приказал Трампу сделать это в его день рождения, иначе Трамп "получит пинок".