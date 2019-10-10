|
"Трамп управляет США, Путин управляет Трампом": Американские креаклы пишут свою "теорию заговора"
10 октября 2019, 23:54 • 80 • В мире
Вывод американских войск из Сирии в США оппоненты Трампа назвали "предательством". Некоторые идут еще дальше и даже считают, что это "подарок Путину", который, оказывается, "управляет Трампом".
Сообщения американского президента в его микроблоге в Twitter собирают сотни комментариев. Одни пользователи пишут, что "теперь на Ближнем Востоке некому защищать интересы США", другие спрашивают "а какие там у США должны быть интересы?", третьи сетуют, что теперь "бедные курды остались без американской поддержки".
Находятся среди них и "креаклы", которые сходу начинают строчить "теории заговора".
"У Путина Трамп как марионетка на веревочке. Выход США из Сирии приносит пользу только России, Асаду, Эрдогану и Ирану. Это был подарок Трампа на день рождения Путина? Это расплата Трампа за помощь Путина в 2016 году. А Путин знает, что Трамп уходит, и хочет посеять хаос", - пишет пользователь @UninstallTrump.
"Путин приказал Трампу сделать это в его день рождения, иначе Трамп "получит пинок".
Скриншот: Twitter/@UninstallTrump.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2019, 20:09
|
05 октября 2019, 15:24
|
06 октября 2019, 02:39
|
06 октября 2019, 11:12
|
07 октября 2019, 04:54
|
05 октября 2019, 00:54
|
06 октября 2019, 14:09