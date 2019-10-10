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"Трамп управляет США, Путин управляет Трампом": Американские креаклы пишут свою "теорию заговора"

10 октября 2019, 23:54  •  80 • В мире
Вывод американских войск из Сирии в США оппоненты Трампа назвали "предательством". Некоторые идут еще дальше и даже считают, что это "подарок Путину", который, оказывается, "управляет Трампом".
Сообщения американского президента в его микроблоге в Twitter собирают сотни комментариев. Одни пользователи пишут, что "теперь на Ближнем Востоке некому защищать интересы США", другие спрашивают "а какие там у США должны быть интересы?", третьи сетуют, что теперь "бедные курды остались без американской поддержки".
Находятся среди них и "креаклы", которые сходу начинают строчить "теории заговора".
"У Путина Трамп как марионетка на веревочке. Выход США из Сирии приносит пользу только России, Асаду, Эрдогану и Ирану. Это был подарок Трампа на день рождения Путина? Это расплата Трампа за помощь Путина в 2016 году. А Путин знает, что Трамп уходит, и хочет посеять хаос", - пишет пользователь @UninstallTrump.
"Путин приказал Трампу сделать это в его день рождения, иначе Трамп "получит пинок".
Скриншот: Twitter/@UninstallTrump.

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