"Трамп развязал эскалацию хаоса": США санкциями решили вынудить Турцию остановить "Источник мира"

США в ответ на операцию "Источник мира", которую Турция вот уже несколько дней проводит на севере Сирии против курдов, ввели санкции. Документ о рестрикциях против Турции уже подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а сам документ опубликован на сайте Белого дома.

В соответствии с документами введена блокировка собственности "определенных лиц". В частности, американские рестрикции касаются министерств обороны и энергетики Турции, главы военного турецкого ведомства - министра обороны Хулуси Акара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

Госсекретарь США Майк Помпео у себя в Twitter отметил, что Штаты "применяют санкционные меры в связи с продолжающимся военным наступлением Турции на северо-востоке Сирии, которое ставит под угрозу гражданское население и серьезно подрывает кампанию против ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.)".

Кроме того, Помпео обратил внимание на то, что "дестабилизирующая операция Турции продолжается и в настоящее время привела к растущему и катастрофическому гуманитарному кризису".

Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высказала весьма резкую оценку введенным санкциям против Анкары, считая их недостаточными. При этом политик обрушилась с критикой на самого Трампа.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии, - подчеркнула она на своей официальной странице. - Его объявление о пакете санкций против Турции не позволяет полностью изменить эту гуманитарную катастрофу".

По мнению Пелоси, "президент Трамп дал Турции зеленый свет", чтобы напасть на курдских партнеров США, "предав тысячи боевиков, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мир от варварства ИГИЛ".

Политик, обрушившись на Трампа, заявляет также, что "его ошибочное принятие решений угрожает жизни людей, угрожает региональной безопасности и подрывает авторитет Америки в мире".