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"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис

21 ноября 2020, 05:05  •  292 • Политика
Известный духовный и литературный деятель Украины, эмигрировавший в США в 1977 году, Михаил Моргулис высказал своё мнение насчёт выборов президента США. По его словам, "Трамп оказался хитрее всех", а Байден попался на бесцветных чернилах, которые вскрыли подлоги.
Во время нынешних и прошлых президентских выборов США Михаил Моргулис возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа во Флориде. В этом году, считает он, "Трамп оказался хитрее всех", поскольку большинство бюллетеней писались бесцветными чернилами.
"Они проявляются сейчас, и только сейчас об этом узнали, никому об этом не говорили. Во-вторых, в США появилась такая пословица: "За Байдена проголосовали все кладбища Америки". У него мёртвые души, люди, которые умерли, им делали фальшивые бюллетени", - пояснил Моргулис в интервью "Вести.ua".
Он обратил внимание, что в американской конституции нет чёткого указания, что делать в таких случаях. Однако вряд ли кто-то из кандидатов сейчас будет сдавать свои позиции, считает Моргулис.
"Впервые в истории Америки произошли такие выборы, произошёл заговор либеральной части страны, которая обрушилась на Трампа", - подчеркнул он.
По его словам, если раньше такие газеты, как The Washington Post, The New York Times, The Chicago Tribune, старались придерживаться нейтралитета, то сейчас они заняли исключительно сторону демократов.
"Они ругают Трампа в любом случае - виноват, не виноват. Промахи Байдена они замалчивают", - уверен Моргулис.
При этом самого Байдена эксперт считает марионеткой в руках Сороса и Клинтон. В то же время Америка сейчас находится в полуразорванном состоянии, поэтому на выборах решается очень важный вопрос, подчеркнул Моргулис.

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