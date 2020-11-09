"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена

По словам Пушкова, Трамп "однако, прав", когда говорит, что его поддержало больше американцев, чем какого-либо другого президента, баллотировавшегося на второй срок. Несмотря на "бешеную кампанию" против действующего главы Америки, ему отдали свои голоса 71 млн человек, отмечает Пушков.

И это, подчёркивает сенатор, законные голоса, в отличие от сотен тысяч тех, которые якобы были отданы за Байдена, к ним есть большие вопросы.

"Сейчас избиратели Трампа разочарованы, подавлены, возмущены и чувствуют себя обманутыми, но они никуда не исчезли", - пишет в своём Telegram-канале Пушков.

Он убеждён, что сколько бы Байден ни обещал быть президентом всех американцев, включая тех, кто голосовал за Трампа, ему вряд ли удастся добиться того, чтобы его победу приняли все.

"Очень сомнительно, что Байдену удастся примирить эти две Америки: ту, что за Трампа, и ту, что за него. У этих двух Америк разные представления о настоящем и будущем страны и разные "души"", - уверен Пушков.

Напомним, сегодня ряд демократических СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться - у его штаба есть письменные доказательства мошенничества во время голосования в нескольких штатах.