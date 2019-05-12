"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом

О том, что поездка в Киев не состоится, адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил в интервью телеканалу Fox News. По его словам, новый украинский президент просто "окружён врагами Дональда Трампа". Поэтому адвокат и решил, во избежание любых "политических предложений, отступить и просто наблюдать, как разворачивается ситуация", пишет "360".

Кроме того, среди окружения, доставшегося Зеленскому от Порошенко, есть немало персонажей, вступивших в сговор с демократами во время американской президентской гонки-2016. В частности, речь идёт о нардепе Сергее Лещенко.

"Есть человек, который был уличён в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя - Лещенко, он обнародовал "чёрную книгу", - заявил Джулиани в интервью телеканала.

Судя по всему, адвокат имел в виду так называемую чёрную бухгалтерию Партии регионов, в которой фигурировал экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

По информации издания The Wall Street Journal, целью поездки личного адвоката Трампа в Киев была встреча с Зеленским, в ходе которой он собирался убедить нового президента раскрыть некую информацию, которая представляла личный интерес для американского лидера. В частности, речь якобы должна была идти о деле спецпрокурора Мюллера, а также о связях сына Джо Байдена с газовой компанией, которой владеет известный украинский олигарх.

Также Рудольф Джулиани утверждает, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получил от $3 млн до $10 млн от "коррумпированного украинского олигарха, скрывающегося в России".

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, ничего удивительного в отмене визита Рудольфа Джулиани в Киев нет.

Это с президентом Обамой и его администрацией у украинских политиков были тёплые отношения, а с Трампом такого никогда не будет, убеждён политолог. Тем не менее политика Белого дома по украинскому вопросу едва ли претерпит какие-либо изменения в ближайшее время.

"Другое дело, что определённые звоночки наконец-то дошли и до окружения Дональда Трампа. Мы прекрасно помним, как весь украинский бомонд активно поддержал во время президентской кампании 2016 года Хиллари Клинтон и даже поздравил её с победой, а узнав результаты, лихорадочно начал стирать посты в соцсетях. Совершенно ясно, что друзей у Трампа на Украине никогда не было и нет", - напомнил Мартынов в беседе с Nation News.

В наследство от администрации Барака Обамы Трампу достался "проект Украина" - очередной пример "глобалистской экспансии демократов", неоднократно приводивших к власти по всему миру своих марионеток путём цветных революций.

И сейчас Трамп и его администрация просто не могут понять, что же делать с этим украинским проектом. Однако американская политическая система слишком инертна, чтобы сразу сделать разворот на 180 градусов.