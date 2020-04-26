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"Трамп лжёт, люди умирают": Американцы устроили "трупный" протест под окнами отеля президента

26 апреля 2020, 00:10  •  26 • В мире
Жители США устроили "жуткий" протест с "трупами" под окнами отеля американского президента с лозунгом "Трамп лжёт, люди умирают". Демонстранты облачились в чёрные мешки и легли прямо у стен здания.
Журналистка Юлия Витязева показала в Telegram фото с необычной, "жуткой" акции протеста, которая прошла в США.
Демонстранты в Вашингтоне, округ Колумбия, не просто вышли на площадь, чтобы выразить негодование, - они в прямом смысле легли под окнами отеля американского президента Дональда Трампа.
Участники митинга полностью облачились в чёрные мешки и тем самым предстали в виде трупов людей, скончавшихся от коронавируса.
Фото: скриншот Telegram/Юлия Витязева
Они вышли с лозунгом "Трамп лжёт, люди умирают!" и потребовали отставки главы Белого дома, который, по их словам, не смог проявить себя в сложный кризисный период и не справился с вызовами на фоне пандемии COVID-19.
Напомним, Соединённые Штаты остаются рекордсменом среди всех стран по числу случаев коронавируса. Согласно последней информации, в США заболели уже 890 тыс. граждан. Число эпизодов с летальным исходом между тем уже перевалило за 50 тыс. человек.

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