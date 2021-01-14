"Трамп избрал правильную стратегию": Бабурин раскрыл план осаждённого президента США

По словам политика, Трамп чётко обозначил свою позицию. Он не согласен с результатами выборов, но при этом не собирается мешать утверждению Джо Байдена. Тем самым президент показывает свою приверженность закону.

Трамп избрал исключительно правильную стратегию, выверенную его командой до нюансов: не будет препятствовать вступлению Байдена в должность, доказывая, что чтит конгресс, - пояснил Бабурин Nation News.

Экс-депутат также обратил внимание на то, что Нацгвардия задействует до 15 тыс. военнослужащих для охраны порядка во время инаугурации Байдена. Таким образом, считает Бабурин, республиканцы уже работают на будущее.

Напомним, что 6 января группа сторонников Трампа устроила митинг, а после ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание по утверждению результатов выборов. После этого социальные сети заблокировали аккаунты Трампа, а палата представителей проголосовала за импичмент президента. Теперь слово за сенатом.