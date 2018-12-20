"Трамп должен возглавить операцию против РФ в Чёрном море": Опубликован текст обращения сенаторов к президенту США

На рассмотрение Конгресса США внесена резолюция по "сдерживанию России", Текст документа опубликован в американских СМИ. Главные тезисы резолюции остались прежними: "Остановить агрессию России и свернуть "Северный поток - 2". При этом сенаторы считают: Трамп должен возглавить операцию против России в Чёрном море".

Остановить агрессию России и свернуть "Северный поток - 2" – главные тезисы резолюции сенаторов, обращённой к президенту Трампу, текст которой был опубликован американскими СМИ. Документ уже внесен на рассмотрение Конгресса США.

Сенаторы призвали Трампа возглавить "многонациональную операцию в Чёрном море", которая, по их мысли, должна продемонстрировать России международную поддержку Украине, обеспечить свободу судоходства в Чёрном море и безопасный проход через Керченский пролив.

В очередной раз сенаторы потребовали от американского президента оказать "всевозможную поддержку украинским военным", как финансовую, так и политическую.

" Украина - это линия фронта борьбы Владимира Путина со свободным миром, а проявленная слабость только провоцирует дальнейшую российскую агрессию", - говорится в тексте резолюции.

Кроме того, сенаторы обратились к европейским властям с просьбой не позволять российским судам заходить в свои порты для дозаправки.

Полный текст резолюции опубликовало издание The Hill.

Напомним, глава СНБО Украины Александр Турчинов проговорился в недавнем интервью Би-би-си, что Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе. Причём в этот раз украинские власти хотят привлечь "международных партнёров".