"Трамп был послан": Россию в G7 хотели посадить у буфета, но не смогли

Дмитрий Стешин опубликовал колонку на личной странице в социальной сети "В контакте". Журналист напомнил, что когда-то приглашение на международный саммит было для России чем-то гордым. Мол, и нас заметили. Случилось такое наше падение после того, как в 1990-х годах России пришлось начинать всё с белого листа. А изменилась ситуация в 2007 году - после "мюнхенской" речи президента России Владимира Путина.

"Это точка отсчёта. Стало окончательно ясно, что по своим правилам Запад с нами играть не будет, для нас он придумал особые условия. Например, России козыри не сдаются никогда, а в ряде случаев сразу после тасования колоды мы объявляемся проигравшими - и поставленные деньги у нас забирают", - говорит Стешин.

Буквально на днях мы увидели иллюстрацию того, что Россия усвоила правила игры.

"Случился знаковый внешнеполитический инцидент с Трампом. Он решил проявить неслыханную щедрость и пригласить Россию на летнюю встречу G7. В интервью телекомпании Fox Трамп заявил, что участие России в саммите Группы семи в Соединённых Штатах в 2020 году облегчило бы решение многих проблем. Мол, "половина встреч посвящена России", и если бы президент России Владимир Путин приехал на саммит, то "было бы гораздо проще найти решение", - поянил Стешин.

Вероятно, предполагалось, что Россия с радостью примет подобное предложение. Но... "это всё прокатывало при соцреализме, а у нас уже 30 лет звериный капитализм, и то, что хотел сделать Трамп, нам ныне понятно".

"А хотел он посадить нашего президента у буфета, к теплой стеночке, на табурет. И чтобы остальные члены G7 ему периодически сообщали: "Володя, смотри мы какой пакет санкций для России придумали! Как тебе? Ты пей чаёк, воды не жалко! А слова мы тебе не давали, напиши возражения на бумажке, отдай швейцару, мы посмотрим, наверное".

План не удался. Стешин пояснил, что "практически моментально Трамп был послан со своими "дружескими" инициативами". Глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий дал понять, что нам такое участие не интересно. Послан красиво, и надо понимать, что это общая внешнеполитическая позиция России и виляний и маневрирований не будет.

Кстати, как сообщает телеканал "360", Анатолий Антонов, российский посол в США, прокомментировал позицию американского лидера Дональда Трампа о необходимости присутствия России на саммите G7. Он дал понять, что формат G7 уже изжил себя, и об этом уже неоднократно сообщалось российской стороной.