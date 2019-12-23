Конгрессвумен-демократ из штата Калифорния, прославившаяся тем, что в разговоре с пранкерами поверила в существование страны Лимпопо, в которой "русские поставили диктатора Айболита", заявила, что Трампа необходимо срочно снять с должности, иначе он пригласит в Белый дом президента России. "Трамп - марионетка Путина", - убеждает конгрессвумен.

Максин Уотерс накинулась с резкой критикой на Трампа за то, что тот обвиняет во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году Украину, действовавшую в интересах демократов.

Конгрессвумен убеждена, что поверить в "украинское вмешательство" Трампа якобы практически принудил президент Путин. Трампа необходимо срочно "убрать с поста", чтобы он не пригласил в будущем году в Белый дом российского лидера, пишет Daily Mail.

Так Уотерс отреагировала на высказываемые некоторыми американскими чиновниками опасения, что президент России якобы "оказал влияние" на взгляды Дональда Трампа. Об этом Максин написала в своем микроблоге в Twitter. При этом президента США в записи она называла "марионеткой Путина".

"Откровения бывших чиновников из Белого дома доказывают то, что мы и так знали: Трамп - это #PutinsPuppet (марионетка Путина. - Ред.)", - написала Максин Уотерс.

Ранее газета Washington Post также утверждала, что якобы "Трамп поверил аргументам Путина" о том, что именно Украина, а не Россия вмешивалась в процесс президентских выборов в США в 2016 году.