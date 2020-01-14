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"Трамп - кремлёвский комиссар"? State нашло виноватых в возобновлении противостояния России и США
14 января 2020, 04:09 • 32 • В мире
Американское издание State выпустило материал о внешней политике нового президента Дональда Трампа, которая пришла на смену курсу Барака Обамы. Журналист нашёл виноватых в том, что противостояние России и США возобновилось. В результате автор пришёл к выводу, что Трамп - "кремлёвский комиссар", который прямо "обслуживает интересы Москвы". В то время как Обама почти смог договориться с Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом России. В этой ситуации профессиональные военные даже стали бояться, что скоро станут ненужными. Но пришёл Трамп и "всё испортил".
Американский журналист решил, что в возобновлении противостояния России и США во многом виноват Дональд Трамп. Но повлиял на смену курса и российский лидер Владимир Путин. Издание выпустило "сенсационный" материал о взаимоотношениях двух стран в последние 10 лет. Журналист пришёл к выводу, что Бараку Обаме и Дмитрию Медведеву почти удалось договориться о мирном сотрудничестве.
"В 2010 году Обама и явно доверявший ему Медведев подписали новый Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ). Обама также уговорил Медведева отменить очень выгодный России контракт о продаже Ирану на тот момент самых современных противовоздушных ракет. Этот шаг Медведева сработал в нашу пользу - он подтолкнул Иран к тому, чтобы приступить к переговорам о том, что стало через пять лет "иранской ядерной сделкой", - пишет издание.
Однако вскоре надежды разрушились. На смену Медведеву пришёл "бывший офицер КГБ, мечтающий о возврате славных дней Советского Союза". Журналист считает, что Путину не нравилось, как "Запад оккупировал Россию" социально-экономически.
"Российская империя была повержена в прах, на её месте после холодной войны вольно разливался настоящий поток западных компаний, либеральных экономистов, культурных артефактов. Путину почему-то привиделось, что всего этого стало как-то слишком много, а президент Клинтон, показалось российскому президенту, тоже зашёл слишком далеко, когда произвёл расширение НАТО прямо до российских границ", - передаёт ИноСМИ.
А в США к власти пришёл Дональд Трамп и "всё испортил". Автор материала всерьёз называет нынешнего президента США "кремлёвским комиссаром", который "обслуживает интересы Москвы". Такие выводы журналист сделал из-за того, что Трамп "понизил статус наших отношений с Украиной, приказав ей знать своё место". Журналисту не понравилось и то, что президент убрал американский контингент из северо-восточной Сирии.
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