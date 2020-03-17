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"Трактор вылечит всех": Лукашенко дал неожиданный рецепт выздоровления от коронавируса
17 марта 2020, 07:35 • 37 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал неожиданный рецепт выздоровления от коронавируса. По его словам, надо просто работать - "трактор вылечит всех".
В ходе согласования назначений руководителей местных органов власти Лукашенко прокомментировал и ситуацию с распространением коронавируса в мире.
По его словам, Белоруссия хорошо справляется, медики приняли необходимые меры, а люди не поддаются панике.
При этом Лукашенко отметил, что "не было бы счастья, да несчастье помогло" - белорусы начали соблюдать гигиену.
"Ну хоть научили нас ухаживать за собой, тех, кто не умел вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно. Но не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" - цитирует его "Белта".
Ранее он прокомментировал закрытие границы России и Белоруссии. По мнению Лукашенко, это Минску стоило закрыть границу.
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