"Трактор вылечит всех": Лукашенко дал неожиданный рецепт выздоровления от коронавируса

В ходе согласования назначений руководителей местных органов власти Лукашенко прокомментировал и ситуацию с распространением коронавируса в мире.

По его словам, Белоруссия хорошо справляется, медики приняли необходимые меры, а люди не поддаются панике.

При этом Лукашенко отметил, что "не было бы счастья, да несчастье помогло" - белорусы начали соблюдать гигиену.

"Ну хоть научили нас ухаживать за собой, тех, кто не умел вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно. Но не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" - цитирует его "Белта".

Ранее он прокомментировал закрытие границы России и Белоруссии. По мнению Лукашенко, это Минску стоило закрыть границу.