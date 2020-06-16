Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / В мире

"Трагическая потеря": В ВВС США раскрыли судьбу пилота истребителя, рухнувшего в Северное море

16 июня 2020, 17:00  •  180 • В мире
В ВВС США раскрыли судьбу пилота истребителя, рухнувшего в Северное море. Сообщается, что он погиб. "Это трагическая потеря", - написали представители авиаполка на официальной странице в Twitter. Информации о причинах катастрофы на данный момент не поступало.
Представители 48-го истребительного авиаполка американских ВВС, расквартированного в Объединённом Королевстве, сообщили на официальной странице в Twitter о гибели своего лётчика в Северном море.
Пилот упавшего F-15C Eagle найден. Подтверждено, что он погиб. Это трагическая потеря, - указано в посте в соцсети.
Имени погибшего названо пока не было. Также сведения о случившейся катастрофе и её последствиях ещё не были переданы его близким.
Авиакрушение имело место утром 15 июня недалеко от берега Йоркшира. Упавший борт выполнял тренировочный полёт в рамках военных учений.
В них в общей сложности принимали участие четыре самолёта. Информации о причинах катастрофы с одним из них на данный момент не поступало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



180
Источник
Похожие новости
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
16 июня 2020, 07:00
Крым не отпускает Украину: Создается отдельная платформа для возвращения
16 июня 2020, 01:00
Во всём виноваты евреи. В США погромщики дошли до нацизма
16 июня 2020, 07:00
СOVID-19 испытан. Дело за новым бактериологическим оружием
16 июня 2020, 05:00
Политтехнолог раскрыл "оригинальный ответ" Китая на давление США
16 июня 2020, 13:00
Пять категорий: Польша забирает себе русских. Но не всех
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой в...
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.