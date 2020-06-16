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"Трагическая потеря": В ВВС США раскрыли судьбу пилота истребителя, рухнувшего в Северное море
16 июня 2020, 17:00 • 180 • В мире
В ВВС США раскрыли судьбу пилота истребителя, рухнувшего в Северное море. Сообщается, что он погиб. "Это трагическая потеря", - написали представители авиаполка на официальной странице в Twitter. Информации о причинах катастрофы на данный момент не поступало.
Представители 48-го истребительного авиаполка американских ВВС, расквартированного в Объединённом Королевстве, сообщили на официальной странице в Twitter о гибели своего лётчика в Северном море.
Имени погибшего названо пока не было. Также сведения о случившейся катастрофе и её последствиях ещё не были переданы его близким.
Авиакрушение имело место утром 15 июня недалеко от берега Йоркшира. Упавший борт выполнял тренировочный полёт в рамках военных учений.
В них в общей сложности принимали участие четыре самолёта. Информации о причинах катастрофы с одним из них на данный момент не поступало.
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