"Трагическая потеря": В ВВС США раскрыли судьбу пилота истребителя, рухнувшего в Северное море

Представители 48-го истребительного авиаполка американских ВВС, расквартированного в Объединённом Королевстве, сообщили на официальной странице в Twitter о гибели своего лётчика в Северном море.

Пилот упавшего F-15C Eagle найден. Подтверждено, что он погиб. Это трагическая потеря, - указано в посте в соцсети.

Имени погибшего названо пока не было. Также сведения о случившейся катастрофе и её последствиях ещё не были переданы его близким.

Авиакрушение имело место утром 15 июня недалеко от берега Йоркшира. Упавший борт выполнял тренировочный полёт в рамках военных учений.

В них в общей сложности принимали участие четыре самолёта. Информации о причинах катастрофы с одним из них на данный момент не поступало.