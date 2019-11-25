"Традиция, однако": Литва добавила фашистских знаков учениям НАТО на своей территории

Военные учения НАТО "Железный волк" в Литве, стартовавшие в начале ноября, интересным образом отозвались в социальных сетях. Напомним, ранее было анонсировано участие в этих учениях порядка 4 тысяч военнослужащих и около 1 тысячи единиц боевой техники альянса.

В том числе были заявлены представители Бельгии, Чехии, Великобритании, Германии, Норвегии, США и других стран НАТО. До 18 ноября должна была продлиться основная фаза манёвров. Но... мало кто задумывался об историчности и символизме названия учений. На интересную деталь обратил внимание автор блога "Голос Мордора".

"Литва назвала проходящие на её территории учения НАТО "Железный волк". Фишка в том, что "Железный волк" это название литовской фашистской организации 30-х гг., которая ставила своей целью изгнание евреев и поляков с территории Литвы и построение фашистского тоталитарного государства", - пишет он.

Подписчики блога также высказали свою позицию:

"Традиция, однако", - написала Карлова Евгения @EKarlova.

"Тонко они троллят поляков!" - добавил Офицер запаса @YX89OZLimqeImRj.

"Ничто не забыто. Им дай волю, так и печи разожгут быстро по старой памяти", - предположил Моральный закос внутри себя @Azzazello.