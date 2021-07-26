"Тоже можно было пригласить в Госдеп": Захарова задала неудобный вопрос "опекунам" Тихановской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала неудобный вопрос западным "опекунам" Светланы Тихановской. Почему они ни разу не проявляли интереса к украинскому оппозиционеру Анатолию Шарию. "Его тоже можно было пригласить в Госдеп", - отметила она.

Захарова обратила внимание, как "быстро и высоко подняли" белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую после августа 2020 года. Сегодня её принимают в некоем особом статусе. Не в качестве представителя общественной организации или гражданского активиста. А в качестве представителя всего белорусского народа или даже в качестве "президента" Белоруссии. При этом западные структуры полностью содержат Тихановскую, оплачивая её проживание и перелёты.

Официальный представитель МИД России поинтересовалась, почему западные страны не оказывают такого же внимания украинскому оппозиционному блогеру Анатолию Шарию, который вынужден жить за границей, поскольку преследуется на родине за свои политические взгляды. Она подчеркнула, что ни Совет Европы, ни ПАСЕ, ни США ни разу не предлагали ему площадку, хотя Шарий, в отличие от Тихановской, является настоящим политическим деятелем.