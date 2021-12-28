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"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе

28 декабря 2021, 08:30  •  83 • Политика
Военный корреспондент Александр Сладков предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе. Он напомнил ставший историей эпизод, когда командиру крупной военной базы Грузии в Абхазии позвонили и предупредили: "Товарищи, отойдите от своей базы подальше. У вас 10 минут".
В эфире канала "Соловьёв LIVE" военкор напомнил об абхазском сценарии, который можно было бы взять за основу в качестве метода усмирения украинских боевиков в Донбассе. Александр Сладков отметил, что украинская сторона и её западные кураторы изо всех сил стараются втянуть Россию в прямой военный конфликт. При этом в какой-то момент Украина может проигнорировать все возможные риски и пойти на страшные провокации. Чтобы остановить киевских боевиков, считает военкор, можно в Донбассе применить абхазский сценарий.
Речь идет о "вежливых" точечных ударах по крупнейшим базам ВСУ в Донбассе. Сладков напомнил, что в 2008 году в Южной Осетии России пришлось применить силовой сценарий, чтобы защитить мирных граждан от грузинской агрессии. При этом операция заняла считаные дни. В пример Сладков привёл один из эпизодов той операции.
Командиру самой крупной базы (Грузии в Кодорском ущелье в Абхазии), которая была и арсеналом, позвонили представители миротворческого контингента России и сказали: "Товарищи, отойдите от своей базы подальше. У вас 10 минут". После этого "там прогремели гром и молния".
"Пустую базу (грузины оказались благоразумны) как корова языком слизала, осталась лишь большая воронка", - добавил военкор.
При этом военный эксперт обратил внимание на то, что остальные грузинские базы в Абхазии свернулись и эвакуировались в течение суток, инцидент был исчерпан, а регион освобождён.

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