Председатель правления СДД, экс-глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай высказал своё мнение о новом фильме с Владимиром Зеленским, где тот выступает в своём новом президентском амплуа, пытаясь показать, что в стране ещё не всё потеряно. Но...

Светлая полоса первых побед шестого президента Украины сменилась тёмной полосой, принесшей мировую пандемию, а вместе с ней - и "тотальное обнищание жителей страны", делают выводы авторы фильма о фильме. Как следствие, рейтинги президента Украины Владимира Зеленского начали стремительно пикировать вниз. В попытке отыграть хотя бы часть утраченного доверия аппарат президента Украины выпустил фильм об итогах первой годовщины президентства Зеленского, отмечает "Союз добровольцев Донбасса".

Редакторская группа "ANNA-News", разбирая новый фильм Зеленского, обратилась за комментарием к одному из основателей ДНР, ныне председателю правления Союза добровольцев Донбасса Александру Бородаю.