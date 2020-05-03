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"Тотальное обнищание": Целая страна потеряла себя благодаря президенту-комику. Мнение Бородая

03 мая 2020, 14:10  •  256 • Политика
Александр Бородай высказал своё мнение о происходящем на Украине после выхода фильма о так называемых достижениях Зеленского. К сожалению, сегодня целая страна потеряла себя, в том числе благодаря президенту-комику. "Тотальное обнищание" - таков приговор.
Председатель правления СДД, экс-глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай высказал своё мнение о новом фильме с Владимиром Зеленским, где тот выступает в своём новом президентском амплуа, пытаясь показать, что в стране ещё не всё потеряно. Но...
Светлая полоса первых побед шестого президента Украины сменилась тёмной полосой, принесшей мировую пандемию, а вместе с ней - и "тотальное обнищание жителей страны", делают выводы авторы фильма о фильме. Как следствие, рейтинги президента Украины Владимира Зеленского начали стремительно пикировать вниз. В попытке отыграть хотя бы часть утраченного доверия аппарат президента Украины выпустил фильм об итогах первой годовщины президентства Зеленского, отмечает "Союз добровольцев Донбасса".
Редакторская группа "ANNA-News", разбирая новый фильм Зеленского, обратилась за комментарием к одному из основателей ДНР, ныне председателю правления Союза добровольцев Донбасса Александру Бородаю.

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