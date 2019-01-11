"Тотальное обнищание и раскол страны": Украинский политик рассказал, к чему Киев привел страну

Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократился более чем в два раза. Причиной стали ожидаемо — стремительный рост коммунальных платежей и цен на продукты. Такое заявление сделал лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук. Его словам опубликованы на сайте организации. "Тотальное обнищание и раскол страны", - заявил Медведчук, перечисляя, к чему Киев привел Незалежную.

Медведчук подчеркнул, что сейчас минимальная пенсия жителей Незалежной сократилась более, чем в два раза. Сейчас она равна 3541 рублям. А ведь буквально в 2014 году она составляла 3359 гривен(почти 9000 рублей).

Сократился и прожиточный минимум, зато выросли цены на газ — почти в 12 раз. Как отмечается, к 2020 году эта цена будет повышена еще два раза. Напомним, такие условия для Украины выдвигает МВФ.

Сам же Медведчук обвиняет действующие киевские власти во лжи, напоминая, что "майданные лидеры" обещали обеспечить реальный рост зарплат и пенсий. А сейчас получается, говорит он, тотальное обнищание у населения.

"Минимальная зарплата в 150 долларов вместо обещанных 1000 евро преподносится как одна из величайших "перемог", - говорит политик. - И это в еврореформирующейся Украине".

Он подчеркнул, что вместо того, чтоб поднимать и развивать экономику и промышленность, украинская власть работает только на раскол страны.