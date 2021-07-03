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"Тотально обложили Россию": Баранец объяснил, зачем Путин обновил стратегию нацбезопасности
03 июля 2021, 19:10 • 205 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец объяснил, зачем президент России Владимир Путин обновил стратегию нацбезопасности. По его словам, западные страны "тотально обложили Россию".
Так эксперт прокомментировал решение Путина утвердить обновлённую версию стратегии безопасности. В числе главных приоритетов в документе указано: сбережение народа, защита конституционного строя и суверенитета, поддержка мира и согласия, искоренение коррупции, охрана окружающей среды и сохранение традиционных ценностей.
Собеседник телеканала отметил, что прошлая стратегия России была принята шесть лет назад. За это время мир существенно изменился, и сегодня страна сталкивается с новыми вызовами.
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