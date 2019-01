"Тот же задира": Иран проследил "эволюцию" американского ястреба за 10 лет

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф решил включиться в набирающий популярность флешмоб #10yearschallenge, избрав в качестве мишени для шуток госсекретаря США Джона Болтона.

В рамках челленджа в соцсетях обычно выкладывают две фотографии одного и того же человека, сделанные в 2009 и 2019 годах. Однако дипломат использовал заголовки газет.

Так, статья Болтона от июля 2009 года в The Washington Post называлась "Время для израильтян ударить?". Заметка о госсекретаре от 16 января 2019 года озаглавлена следующим образом: "Болтон запросил у Пентагона разработать план удара по Ирану".

"Тот же задира. Тот же хулиган. Те же заблуждения", - резюмировал глава иранского МИД, констатировав нежелание Джона Болтона менять свою позицию по Тегерану.

Same bull. Same bully. Same delusion.#10YearChallenge pic.twitter.com/KgUAejJcar