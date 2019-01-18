"Тот же задира": Иран проследил "эволюцию" американского ястреба за 10 лет

Проследив эволюцию "американского ястреба", глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф констатировал, что глава Госдепа США Джон Болтон за последние 10 лет не изменил свою позицию по Тегерану, оставшись тем же "задирой".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф решил включиться в набирающий популярность флешмоб #10yearschallenge, избрав в качестве мишени для шуток госсекретаря США Джона Болтона.

В рамках челленджа в соцсетях обычно выкладывают две фотографии одного и того же человека, сделанные в 2009 и 2019 годах. Однако дипломат использовал заголовки газет.

Так, статья Болтона от июля 2009 года в The Washington Post называлась "Время для израильтян ударить?". Заметка о госсекретаре от 16 января 2019 года озаглавлена следующим образом: "Болтон запросил у Пентагона разработать план удара по Ирану".

"Тот же задира. Тот же хулиган. Те же заблуждения", - резюмировал глава иранского МИД, констатировав нежелание Джона Болтона менять свою позицию по Тегерану.