"Тот же Порошенко, только помоложе и похудее": Зеленский разочаровал экспертов сразу после инаугурации

Едва только Владимир Зеленский вступил в новую должность - президента Украины, как сразу же разочаровал экспертов. После инаугурации он тут же призвал США ужесточить санкции против России. То есть фактически продемонстрировал тот же политический курс, каким до него шёл предшественник Пётр Порошенко.

"Как я и говорил. Зеленский - это Порошенко, только помоложе и похудее", - отреагировал у себя в Twitter телеведущий Владимир Соловьёв.

Его поддержал и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Зеленский не впечатлил: много демагогии, фразочки-словечки, обещание сделать "всё, чтобы прекратить войну", а что это за "всё", никто не понял, да и призывы к санкциям в духе Порошенко, - подчеркнул у себя в Twitter российский сенатор. - Всё это создаёт ощущение невнятицы и дежавю.

Пушков отметил также, что просьба Зеленского к Вашингтону была почти дословно повторена вслед за Порошенко.

"В общем, кто о чём, а вшивый всё о бане. Не помогут вам санкции, Зеленский, - жёстко осадил нового украинского президента российский эксперт. - И это уже было - в старом фильме, где Порошенко был в главной роли".

Как я и говорил. Зеленский - это Порошенко, только помоложе и похудее. https://t.co/DzEVCdSu0P — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 мая 2019 г.

Дословно повторяя Порошенко, Зеленский попросил прибывших на инаугурацию представителей США и дальше ужесточать санкции против России. В общем, кто о чем, а вшивый все о бане. Не помогут вам санкции, Зеленский. И это уже было - в старом фильме, где Порошенко был в главной роли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 мая 2019 г.