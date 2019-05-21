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"Тот же Порошенко, только помоложе и похудее": Зеленский разочаровал экспертов сразу после инаугурации
21 мая 2019, 09:39 • 24 • Политика
Сразу после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Тем самым он разочаровал экспертов, которые отметили, что он по сути "тот же Порошенко, только помоложе и похудее", "это уже было - в старом фильме, где Порошенко был в главной роли".
Едва только Владимир Зеленский вступил в новую должность - президента Украины, как сразу же разочаровал экспертов. После инаугурации он тут же призвал США ужесточить санкции против России. То есть фактически продемонстрировал тот же политический курс, каким до него шёл предшественник Пётр Порошенко.
Его поддержал и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Пушков отметил также, что просьба Зеленского к Вашингтону была почти дословно повторена вслед за Порошенко.
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