Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара&qu...
Решение Зеленского о роспуске Рады вернет к власти команду Порошенко – экс-депут...
Записки Колорадского Таракана. "Король умер, понеслась..." по-украинск...
Вытянут секреты? Эксперты развенчали надежды США разузнать все об С-300
Главная / Политика

"Тот же Порошенко, только помоложе и похудее": Зеленский разочаровал экспертов сразу после инаугурации

21 мая 2019, 09:39  •  24 • Политика
Сразу после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Тем самым он разочаровал экспертов, которые отметили, что он по сути "тот же Порошенко, только помоложе и похудее", "это уже было - в старом фильме, где Порошенко был в главной роли".
Едва только Владимир Зеленский вступил в новую должность - президента Украины, как сразу же разочаровал экспертов. После инаугурации он тут же призвал США ужесточить санкции против России. То есть фактически продемонстрировал тот же политический курс, каким до него шёл предшественник Пётр Порошенко.
"Как я и говорил. Зеленский - это Порошенко, только помоложе и похудее", - отреагировал у себя в Twitter телеведущий Владимир Соловьёв.
Его поддержал и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Зеленский не впечатлил: много демагогии, фразочки-словечки, обещание сделать "всё, чтобы прекратить войну", а что это за "всё", никто не понял, да и призывы к санкциям в духе Порошенко, - подчеркнул у себя в Twitter российский сенатор. - Всё это создаёт ощущение невнятицы и дежавю.
Пушков отметил также, что просьба Зеленского к Вашингтону была почти дословно повторена вслед за Порошенко.
"В общем, кто о чём, а вшивый всё о бане. Не помогут вам санкции, Зеленский, - жёстко осадил нового украинского президента российский эксперт. - И это уже было - в старом фильме, где Порошенко был в главной роли".
Как я и говорил. Зеленский - это Порошенко, только помоложе и похудее. https://t.co/DzEVCdSu0P
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 мая 2019 г.
Дословно повторяя Порошенко, Зеленский попросил прибывших на инаугурацию представителей США и дальше ужесточать санкции против России. В общем, кто о чем, а вшивый все о бане. Не помогут вам санкции, Зеленский. И это уже было - в старом фильме, где Порошенко был в главной роли.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 мая 2019 г.
Зеленский не впечатлил: много демагогии, фразочки-словечки, обещание сделать "все, чтобы прекратить войну", а что это за "все", никто не понял, да и призывы к санкциям в духе Порошенко, - все это создаёт ощущение невнятицы и дежавю. Не думаю, что ради этого его избрали.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 мая 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
21 мая 2019, 06:24
Ошеломляющий удар за "диверсии": Американский сенатор угрожает Ирану сценарием Ирака
20 мая 2019, 10:54
Google пытается предотвратить панику среди пользователей Huawei
20 мая 2019, 20:39
Прыжок, русская речь и запрет на свой портрет в кабинетах: Курьёзы с инаугурации Зеленского
21 мая 2019, 03:09
От озер с нечистотами до незаконного карьера: Поклонская взяла на карандаш нерадивых чиновников Крыма
20 мая 2019, 20:39
Песков отказался обсуждать скандал в Австрии с вице-канцлером
21 мая 2019, 04:24
Небензя призвал СБ ООН дать оценку введению на Украине языковой инквизиции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
18 мая 2019, 03:39
Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ
19 мая 2019, 21:54
Не полечу. Отсадите: Пьяная украинка ногами пыталась выгнать всех иностранцев на высоте 12 тысяч метров
16 мая 2019, 15:39
В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке
17 мая 2019, 14:39
"Спасайся, кто может": Запрет Порошенко и Ко на выезд из Украины вызвал у Скабеевой смех
18 мая 2019, 01:54
Порошенко уволил Марию Гайдар
18 мая 2019, 00:24
Он слишком много знал? "Десницу" изгнанного Мадуро генерала обнаружили мертвым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.