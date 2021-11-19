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"Тот, за кем тянется шлейф из смертей": Отравление Гюлена хотят замять?

19 ноября 2021, 01:40  •  138 • В мире
В Турции и США соцсети переполнены слухами о смерти проповедника Фетхуллаха Гюлена. При этом многие комментаторы убеждены, что смерть лидера движения FETÖ его сторонники пытаются замять.
Канал OdaTV сообщил, что в ночь на 17 ноября смертельно отравлен главный враг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проповедник Фетхуллах Гюлен. При этом журналисты канала утверждают, что сторонники движения проповедника (гюленисты) всячески стараются замять информацию о кончине своего лидера.
После некоторого молчания последователи организации FETÖ выпустили видео с Гюленом, тем самым пытаясь опровергнуть слухи. Однако нет гарантий, что видео снято до отравления, тем более что оно изобилует монтажными склейками.
Одиозный проповедник, которого называют главным врагом турецкого лидера Эрдогана, пытался расшатать режим в Турции еще в 2013 году, но тогда на это не обратили должного внимания.
Ещё одна попытка была предпринята в 2016 году. Она прогремела на весь мир - 15-16 июля 2016 года сторонники FETÖ попытались захватить власть в Турции. "Их (гюленовцев - ред.) цель - сделать переворот в Турции", - рассказывал в эксклюзивном интервью Царьграду бывший мэр Анкары Мелих Гекчек.
Кстати, как раз после попытки госпереворота в Турции задержали пилотов, причастных к крушению русского самолёта в Сирии в 2015 году. И именно после того, как Турция осознала всю опасность сети, организованной Гюленом из США, турки стали максимально вычищать сторонников этой радикальной организации. Однако сразу это осуществить не удалось. В декабре 2016 года гюленистом убит посол России в Турции Андрей Карлов.
Что убийца посла напрямую связан с преступной организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, подтверждали и в Турции.
Как объяснял Гекчек, стоявшие за убийством Карлова - те же, кто в ночь с 15 на 16 июля 2016-го попытались совершить госпереворот в стране.
Напомним, что громкий процесс по делу об убийстве посла в Турции Андрея Карлова завершился лишь весной этого года. Пять человек получили пожизненные сроки.
Однако, как отмечали тогда в МИД России, некоторые люди, имеющие отношение к резонансному политическому убийству, до сих пор остаются на свободе.

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