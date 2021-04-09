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"Тот самый "русский украинский" язык?": Зеленского обвинили в зраде после поста из Донбасса

09 апреля 2021, 12:55  •  167 • Политика
Очевидно, что "спортивный пост" президента Украины Владимира Зеленского в Instagram вызвал не тот эффект, которого он ожидал. После публикации его обвинили в зраде, а также озаботились его истинным состоянием здоровья. "Пост подписан на том самом "русском украинском" языке?" - говорится в одном из популярных комментариев в аккаунте президента.
В своём Instagram Зеленский выложил фото из Авдеевки (подконтрольная ВСУ часть ДНР, город находится недалеко от Донецка) на фоне ржавых брусьев. Сам же президент для селфи надел черный спортивный костюм.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!" - подписал он фото.
В одном из первых комментариев подписчик поинтересовался:
"Пост подписан на том самом "русском украинском" языке?" - спросил rd_attorney.
"Так они сами не знают украинский язык. Я вообще за всю свою жизнь не слышала ни разу, чтобы кто-то из украинцев говорил на чистом украинском языке на постоянной основе", - отмечает kseniya_ne_angel.
Другие пользователи озаботились внешним видом президента.
"Владимир Александрович вы вчера бухали?" - поинтересовался diniskaaaaa.
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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