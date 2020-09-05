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"Тот, кто наносит вред интересам России": Против Порошенко ввели санкции
05 сентября 2020, 08:30 • 73 • Политика
В отношении бывшего украинского лидера были введены российские санкции. Ограничения изначально против ряда граждан Украины были введены в 2018 году. Санкции коснулись тех, "кто наносит вред интересам России".
В России расширили перечень иностранных граждан, в отношении которых введены санкции. Под ограничения также попал и некогда президент Украины Пётр Порошенко.
Постановление с внесенными в перечень новыми лицами было обнародовано в пятницу, 4 сентября, на официальном портале правовой информации.
Кроме Порошенко в списке ещё десятки человек. Так, ограничения коснулись музыканта, экс-лидера украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука, главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца и других.
Отмечается, что всего список пополнился на 41 фамилию.
Напомним, что Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 года.
Тогда под ограничения попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто "наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству".
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