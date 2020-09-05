"Тот, кто наносит вред интересам России": Против Порошенко ввели санкции

В России расширили перечень иностранных граждан, в отношении которых введены санкции. Под ограничения также попал и некогда президент Украины Пётр Порошенко.

Постановление с внесенными в перечень новыми лицами было обнародовано в пятницу, 4 сентября, на официальном портале правовой информации.

Кроме Порошенко в списке ещё десятки человек. Так, ограничения коснулись музыканта, экс-лидера украинской партии "Голос" Святослава Вакарчука, главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца и других.

Отмечается, что всего список пополнился на 41 фамилию.

Напомним, что Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 года.

Тогда под ограничения попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто "наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству".